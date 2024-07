La denuncia de Kiko Jiménez a todos los programas de Telecinco por lo hecho a Sofía Suescun

Tras la gala de ‘Supervivientes All Stars’ del pasado jueves, Kiko Jiménez anunció a través de sus redes sociales que no volvería a pisar el plató. Sin embargo, este lunes, apenas tres días después, el novio de Sofía Suescun reaparecía en él, para sorpresa de todos.

El exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ pasó un mal trago cuando, durante la gala del pasado jueves, el programa emitió unas imágenes en las que se veía a su pareja en actitud muy cariñosa con Bosco Martínez-Bordiú. Pese a que Kiko Jiménez defendió que en el vídeo no se veía nada sospechoso, algunos colaboradores consideraban que «algo escondían» los dos, ya que en cuanto vieron a la cámara, se separaron.

Tan mal rato pasó en directo que, una vez concluyó la gala, el andaluz anunció en sus redes sociales su decisión de no regresar al plató: «Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de ‘Supervivientes’, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante». Pero apenas tres días le ha durado el cabreo al colaborador televisivo.

Kiko Jiménez reaparece en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ para defender a Sofía

Y es que este lunes, en ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’, Jorge Javier Vázquez presentaba a Kiko Jiménez como uno de los colaboradores de la noche. El presentador, además, le trasmitía la «ilusión» que le hacía volverle a ver de nuevo. Era entonces cuando él explicaba el motivo por el que había decidido seguir participando en el programa.

«Tengo que estar defendiendo a Sofía», se justificaba el joven sin siquiera haber sido preguntado. «No hacen más que atacarla en todos los programas de la cadena. Tengo que estar yo aquí para defenderla», añadió, dejando claro que, por Sofía, es capaz de tragarse sus palabras y defenderla con uñas y dientes.

Su presencia no impidió que el programa siguiese mostrando vídeos del buen rollito entre Bosco y Sofía. Incluso se mostró lo «buena enfermera» que fue la concursante con el sobrino de Pocholo tras el accidente que sufrió en ‘la noria infernal’. «Solo veo a una compañera que lo que está haciendo es ayudar a otro compañero de un golpe muy duro. Eso le hace aún más grande. Se preocupa y cuando le duele está ahí», explicó Kiko Jiménez, quitándole hierro al asunto.