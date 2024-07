Joaquín Prat pega este toque de atención a Alessandro Lequio y le advierte así con su puesto

Si hay un culebrón este verano que va a dar que hablar a todos los programas del corazón es el escándalo en torno a Álvaro Muñoz Escassi. Un asunto sobre el que no paran de salir testimonios. De todo ello hablaban este martes en ‘Vamos a ver’ cuando se producía un tenso rifirrafe entre Carmen Borrego y Alessandro Lequio que ha obligado a Joaquín Prat a intervenir.

Ya al comienzo del debate, los dos colaboradores confrontaban sus opiniones al hablar de si quién abrió la veda de todo esto fue Valeri, María José Suárez o el propio Escassi cuando se sentó a hablar de todo en ‘¡De Viernes!’.

«Para ser justos, nosotros empezamos a hablar de Valeri antes de que Escassi fuera a ‘¡De Viernes!’ cuando María José Suárez dice que ha recibido un mail muy desagradable», aseveraba Carmen Borrego en el espacio que presenta Joaquín Prat después de que Alessandro Lequio señalara al propio Escassi. «Nosotros siempre hablábamos de una chica», apostillaba Marta López dejando claro que apenas se dieron detalles hasta que Escassi se sentó en ‘De Viernes’.

«Categóricamente no, Carmen. Tuvimos mucho cuidado aquí, porque no queríamos meter la pata. Fue él quien hablo de sus gustos sexuales en ‘¡De Viernes!'», le corregía Alessandro Lequio a su compañera. «Pero ya lo había sacado María José Suárez y por eso se empezó a hablar de todo», insistía Borrego. «No, no te equivoques, categóricamente no», le volvía a replicar el italiano.

Pero la tensión entre Alessandro Lequio y Carmen Borrego fue en aumento durante la tertulia de ‘Vamos a ver’. El italiano pedía que se le dé voz a Valeri porque es alguien que podría contar mucho. «Yo le pido por favor a Valeri que venga a este plató», aseveraba Lequio. «Pero es que aquí no pagamos», le recordaba Joaquín Prat. «Bueno pero a lo mejor ella lo quiere hacer gratis después de haber cobrado 1.700 euros», contestaba el colaborador. «Alessandro no frivolicemos», le pedía entonces Prat.

«Tenemos que recordar que Valeri había firmado un contrato con una revista y se paró porque los abogados aconsejaron a la revista que no lo sacaran porque hay temas legales que impiden que ella se pueda sentar. No es tan fácil», recordaba por su lado Carmen Borrego.

Joaquín Prat frena el exabrupto de Alessandro Lequio a Borrego

Después al hablar de la relación de Escassi con Hiba Abouk volvía a producirse un enfrentamiento entre Borrego y Lequio después de que la colaboradora asegurara que Hiba se había visto envuelta en un escándalo que no le corresponde. «No, envuelta no. Es que, perdóname Carmen, tú vienes aquí dos veces por semana, antes hemos hablado millones de veces sobre este asunto y parece que nos vienes a joder la marrana», soltaba sin pudor Alessandro Lequio.

«Oye, no te pases», le pedía Carmen Borrego. Pero era Joaquín Prat el que le paraba los pies al italiano dándole un corte monumental. «Y tú vienes cuatro días a la semana a hablar mucho más que nadie y luego interrumpes«, le advertía el presentador respecto a su puesto de trabajo. «Hemos dejado muy claro que si hacemos caso a las fechas ella se lía con Álvaro Muñoz Escassi cuando ya ha saltado todo el escándalo. Y todos conocemos las apetencias sexuales de Escassi y a pesar de todo eso ella se lía con él», defendía Lequio.

«Yo no vengo aquí a joderle la marrana a nadie», trataba de defenderse Carmen Borrego. «Lo digo en el buen sentido», se justificaba el italiano. «Alessandro por favor el lenguaje«, le terminaba pidiendo Joaquín Prat a su colaborador.