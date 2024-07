Prat impugna el directo de Mayka Navarro en 'Vamos a ver' y pide cortar: "No conviene..."

Joaquín Prat ha conectado con Mayka Navarro en ‘Vamos a ver’ para abordar un suceso muy espinoso. Hace algo más de un mes, en la noche de San Juan, asesinaron a dos personas, un hombre y una mujer de la misma familia, en el barrio gerundense de la Font de la Pólvora.

Desde entonces, los presuntos asesinos siguen huidos y familiares de las víctimas, pertenecientes al clan de Los Tomates, piden que se haga justicia de una vez por todas y exigen a los Mossos de Esquadra la detención de los autores. A la par, denuncian desprotección por parte de las autoridades y un desentendimiento por parte del alcalde en particular.

‘Vamos a ver’ ha cubierto el caso con Mayka Navarro. La reportera ha contado en el directo con una representación de la familia. La portavoces han sido Jenny, una superviviente del tiroteo, que se ha mostrado indignada con la inoperancia de la policía. También la madre de uno de los fallecidos, que ha protagonizado un momento desgarrador al pedir justicia por su hijo.

En ese momento, Joaquín Prat, para salir del mal trago, ha querido ir cerrando la conexión en directo: «Bueno, Mayka, yo creo que ha quedado claro el sentir de los familiares de las víctimas». Y sobre todo al ver que en el plano se estaba colando un menor. «Y claro es que como hay ahí un menor en el directo, mejor vamos a dejarlo», le ha espetado a la reportera.

«Sí, perdóname», ha reaccionando Mayka Navarro, que no se había percatado de ello. «Vamos a dejarlo aquí», ha insistido el presentador de ‘Vamos a ver’ para evitar problemas, mientras la periodista indicaba al niño que debía desaparecer de la conexión.

«Es menor y conviene que no salga», ha advertido Joaquín Prat. «No, no, lo estaba quitando, no me he dado cuenta, perdonadme, lo he puesto detrás», se ha disculpado Mayka, enmendando ese error. «Lo sé, ya me he dado cuenta», ha rematado el comunicador, cortando el directo y volviendo a plató con Alfonso Egea para repasar la investigación de este doble crimen.