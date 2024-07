Isabel Rábago se deslengua confirmando lo que muchos creen de Marta Peñate en ‘Supervivientes’

Isabel Rábago ha sacado las garras como muy pocas colaboradoras de Telecinco por Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’. La campaña de la mayoría de rostros de la cadena contra la joven está siendo bestial, pero la tertuliana de ‘Vamos a ver’ es el verso suelto, defendiendo a la influencer por su gran concurso y criticando la «agresividad verbal» de Marta Peñate y su «dictadura».

El pasado viernes ya dejó clara su opinión sobre Marta: dijo que era «un estrés esta niña» y abogó por su expulsión. Mientras, pidió la salvación de Sofía porque, para ella, «está haciendo un pedazo de concurso».

Y este lunes, a horas de la expulsión entre Sofía, Marte o Lola, Isabel Rábago ha opinado aún más clara y rotunda: «Marta es una cansina de señora, ni es televisión ni nada, nos han puesto un vídeo de un minuto y medio y es que la tengo aquí taladrada. No me importa nada lo que diga porque tiene tal nivel de agresividad verbal y de que todo el mundo tiene que hacer lo que ella diga y que todo tiene que transcurrir por donde ella diga. Yo como audiencia, de verdad, necesito una semana de relax».

Además, la colaboradora ha criticado el enfoque que se ha dado al concurso de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’: «Se está atacando desde que empezó el reality a Sofía con chorradas de que si se acerca a uno o se acerca a otro y eso es cierto. Yo también entiendo a Kiko (por sus quejas en plató)».

«Es la misma estrategia que hizo Kiko en su concurso con Gorka y Marieta», le ha rebatido Giovanna González. «Pero es que me da igual. Tú no puedes responsabilizar a la pareja de un señor porque haya hecho él lo que sea que haya hecho en su concurso. A mi también me molestaría que, sí mi pareja está en un reality, lo único que se tenga que destacar de una gran superviviente como es Sofía sea esto, solamente para machacarla», ha denunciado Isabel Rábago.