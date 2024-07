Iker Jiménez denuncia públicamente censura con ‘Cuarto Milenio’: «Igual me meto en líos»

Iker Jiménez alzó su voz en ‘Cuarto Milenio’ este domingo para clamar contra la censura que está sufriendo en Youtube. El presentador de Cuatro compartió con sus espectadores la «rareza alucinante» que está viviendo al ver cómo la plataforma elimina constantemente los contenidos del programa. El comunicador terminó advirtiendo sobre su posible salida de la red social para disfrutar de «auténtica libertad».

Harto de ver cómo sus programas de ‘Cuarto Milenio’ son, a menudo, eliminados de Youtube, el presentador decidió tomar cartas en el asunto este domingo. «Son tiempos difíciles para comunicar», comenzó explicando el comunicador a sus espectadores.

Iker Jiménez clama contra Youtube: «No dejan de quitarnos programas»

«Aunque hay quien me dice que no me queje tanto de libertad de expresión, porque tengo dos programas de televisión», continuó relatando Iker Jiménez antes de analizar los problemas de algunas plataformas de streaming en las que ‘Cuarto Milenio’ y ‘Horizonte’ vuelcan sus contenidos. «Igual me meto en líos», advirtió a continuación antes de pronunciarse sobre el problema.

Iker Jiménez en ‘Cuarto milenio’

Entonces, el periodista quiso compartir la «rareza alucinante» que vive últimamente cuando cuelga producciones en Youtube. «No dejan de quitarnos programas», señaló el comunicador muy molesto. «Te quedas diciendo ¿y esta es la cacareada libertad de las redes? Pues vaya», insistió Jiménez, lamentando las últimas dificultades que ha experimentado para difundir su trabajo en los dos programas de Cuatro.

«El último programa que nos han fulminado llevaba un millón y medio de reproducciones», señaló Iker Jiménez para ilustrar la gravedad de la censura a la que está siendo sometido. «Era un programa que se llamaba ‘Los que no creen’ donde entrevistaba a varias personas que no creían en las vacunas del Covid, pero es que esa opinión hay que darla, aunque luego alguien nos llame negacionistas», espetó el presentador de ‘Horizonte’.

A su vez, aprovechó para recordar que desde su programa advirtieron sobre la importancia de la pandemia mucho antes del estado de alarma en marzo de 2020, señalando a los «negacionistas». «Y coge la plataforma y te lo quita, no sé por qué, imagino que porque mucha gente lo ha denunciado», continuó explicando el periodista. Y es que, el comunicador insistió en que estaba siendo víctima de la «robotización» de la plataforma.

«Es una robotización muy peligrosa»

«Si un montón de gente denuncia lo que sea, aunque tenga una absoluta verdad, el robot te lo elimina y destroza tu trabajo. Esto no es posible en la televisión, que te eliminen un programa entero es muy difícil», aseguró muy tajante el presentador de Cuatro. «Me llevo unos cabreos que no se puede usted imaginar», terminó añadiendo Iker Jiménez.

El conductor de ‘Cuarto Milenio’ terminó su alegato a favor de la libertad de expresión haciendo hincapié en el peligroso sistema de Youtube. «Las grandes plataformas, cuando les da la gana o con el acongoje de las protestas, lo eliminan. Es una robotización un poco peligrosa… No es el programa que me quitan, son varios y ya estoy harto porque no sé de qué depende», aseveró el periodista para zanjar su queja.