Graban a Ángel Cristo su reacción real al triunfo de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’

Ángel Cristo se grabó anoche reaccionado a la victoria sin sorpresas de Marta Peñate en la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ y difundió el vídeo en su cuenta oficial de Instagram.

El hijo de Bárbara Rey era un claro defensor de la joven canaria desde ‘De Viernes’ y ya lo dejó claro en el programa del pasado 26 de julio. «A mi me da igual que los sofistas se me echen encima, no quiero que Sofía gane y, como no está la Pantoja, que gane Marta», declaró con su habitual sorna.

Por eso, el triunfo de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’, con el que rompió la maldición de no haber ganado un reality de los tantos en los que ha participado, ha sido muy celebrado por Ángel Cristo.

«Enhorabuena crack. Gracias a todos por apoyar a Marta y en especial al team Ángel», escribió en un storie posando ante el televisor con Peñate en pantalla tras ser coronada ganadora de la edición de leyendas. Así, se atribuye parte de la responsabilidad de su victoria al agradecer a sus fans.

A la par, Ángel Cristo también compartió su reacción instantánea al momento en el que Jorge Javier Vázquez pronunció el nombre de Marta Peñate. «Toma, toma, yes», gritó haciendo aspavientos.