Ángel Cristo sorprende al señalar quién debe ser el ganador de ‘Supervivientes All Stars’

‘Supervivientes All Stars’ encara sus últimas horas. El contador corre y, tras casi 40 intensos días de concurso, Sofía Suescun, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez son los finalistas que optan a alzarse con la victoria. Así, en ‘De Viernes’, los colaboradores hicieron sus apuestas y Ángel Cristo, exconcursante de la edición 2024, no fue una excepción.

«A mi me da igual que los sofistas se me echen encima, no quiero que Sofía gane y, como no está la Pantoja, que gane Marta», soltó con sorna el hijo de Bárbara Rey, colocándose así en el lado de la canaria en esta pugna particular que existe entre ella y Sofía Suescun, las dos protagonistas absolutas de esta edición de leyendas.

Por su parte, Aurah Ruiz, también comentarista del reality en ‘De Viernes’, siguió la estela de Ángel Cristo y se inclinó de pleno por Marta Peñate para ganar ‘Supervivientes All Stars: «Yo quiero que gane Marta por canaria, porque me representa, y ya que no gané yo, que gane ella por ser original, real y sincera», defendió.

No fueron los únicos en ese plató en pedir el voto para Marta. También Rosa Benito y María Jesús Ruiz, anti Sofía empedernidas, se decantaron por ella. «Para mi la ganadora es Marta Peñate porque ha sido el alma de este Supervivientes», declaró la tía de Rocío Carrasco.

«Para mi por auténtica, por persona, porque la hemos visto caer, porque la hemos visto levantarse… Marta ganadora», sentenció María Jesús a voz en grito, máxima defensora de Peñate desde que arrancó la edición ‘All Stars’ y desde que empezó esa disputa entre Sofía y Marta que ha entroncado casi en su totalidad esta edición especial de leyendas.