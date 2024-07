Frank Blanco se sale del tono habitual en 'TardeAR' para dirigirse a la audiencia: "No vale la pena..."

‘TardeAR’ alteraba este viernes su habitual escaleta adelantando la sección de corazón al inicio del programa con la previa de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi. Así, Frank Blanco daba la bienvenida a los colaboradores de ‘salseAR’ y se retrasaba el inicio de la tertulia VIP, algo que afectaba a Bibiana Fernández pues se tenía que ir al teatro.

No obstante, todos estos cambios podrían estar motivados por el hecho de que ‘TardeAR’ ha tenido este viernes un rival duro de roer: el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 en el que España se veía las caras contra Alemania y tras su victoria ha conseguido su ansiado pase a la semifinal.

Y precisamente, en un momento de la tertulia VIP, Frank Blanco hacía referencia al fútbol que estaba ofreciendo La 1 en directo. Después de que hace unas semanas el presentador no se cortara al hablar a los seguidores de ‘La Promesa’, este viernes el catalán se dirigía a los espectadores que pudieran tener interés en el partido de la Eurocopa.

Todo se producía cuando Frank Blanco conectaba con Matilde y Celedonio, una pareja de jubilados que se conocieron durante una excursión hace 15 años cuando él tenía 69 y ella 64. «La pregunta que mucha gente se está haciendo: ¿la pasión a esta edad es como hace 30 o 40 años, es mayor?», les preguntaba Frank Blanco a sus invitados al hablar del amor en la tercera edad.

«Por lo que a mí respecta no veo ninguna diferencia», contestaba Celedonio. «Yo no noto diferencia. Yo siento más pasión que nunca he sentido», apostillaba por su parte ella. Algo que Frank Blanco reconocía que le daba «alegría» al pensar que se puede seguir amando pese al paso del tiempo.

Frank Blanco, a la audiencia de ‘TardeAR’: «No vale la pena ver fútbol»

Tras un breve contratiempo que hacía perder la conexión, Frank Blanco volvía a conectar con la pareja y era entonces cuando Matilde le decía que a su pareja le «encanta el fútbol». «Pues esta tarde se lo está perdiendo«, soltaba con sorna el presentador en alusión al partido de La Roja con Alemania.

«Yo no soy partidario de ver los partidos de fútbol, prefiero que me digan luego el resultado, se sufre mucho», destacaba después Frank Blanco. «Si alguien está pensando ahora: ay, debería ver un partido de fútbol, no vale la pena, porque ahora traemos una historia estupenda», añadía pidiendo así que nadie cambiara de cadena.

Al despedirse de Celedonio y atilde, Frank Blanco les lanzaba una petición a ellos y a toda la audiencia de ‘TardeAR’. «Por muchos años, os mandamos un beso enorme, no veáis el fútbol«, sentenciaba el presentador de Telecinco tratando de evitar que la gente pusiera La 1.