La inaudita maniobra de ‘TardeAR’ con cambios en su organización ante la competencia

Desde su estreno el pasado mes de septiembre, ‘TardeAR’ no ha alterado apenas su escaleta de contenidos. El espacio de Ana Rosa Quintana apostaba por tres secciones fijas: una tertulia VIP; ‘Expediente Marlasca’, la sección de sucesos con Manu Marlasca; y ‘SalseAR’, la sección de corazón y reality.

Durante los primeros meses se optó por dividir la tertulia VIP en dos, una primera parte al arranque de ‘TardeAR’ y una segunda parte para los últimos minutos de programa. No obstante, con el paso del tiempo, el espacio producido por Unicorn Content optaba por hacer la tertulia VIP de seguido durante la primera hora del programa.

Sin embargo, este viernes, ‘TardeAR’ ha sorprendido a todos sus espectadores al alterar los horarios de las secciones con la excusa de la última hora del caso de Álvaro Muñoz Escassi. No obstante, es obvio que este cambio está motivado por la dura competencia de este viernes: el partido de cuartos de final entre España y Alemania de la Eurocopa 2024 que emite La 1 desde las 18:00 horas.

Así, Frank Blanco arrancaba este viernes ‘TardeAR’ desde el sofá con los colaboradores de ‘SalseAR’. «De esto es de lo que todo el mundo está hablando y por eso comenzamos hoy con este salseo urgente porque en Telecinco estamos de cuenta atrás, Escassi se sentará esta noche en el plató de ‘¡De Viernes!'», explicaba el presentador.

La queja de Bibiana Fernández ante el cambio de ‘TardeAR’

Con ello, Frank Blanco hablaba del caso de Álvaro Muñoz Escassi con los colaboradores de ‘SalseAR’ durante casi una hora hasta que en torno a las 17:50 se desplazara hasta la tertulia VIP. Un cambio que alteraba los planes de Bibiana Fernández tal y como la actriz confesaba en directo a la vuelta de la publicidad.

«Yo trabajo en el teatro. Venía aquí porque pensaba que era el horario de siempre y voy como puta a por rastrojos pero no se si esa frase viene a cuento ahora. Yo no sabía que Álvaro Muñoz Escassi iba a trozear mi vida. Yo pensaba que venía, hacía mi mesa, hablaba, estaba con mis compañeros y me encuentro con que Escassi ha montado una historia», explicaba la actriz en ‘TardeAR’.

«Y ahora me tienen en vilo, pero no por lo de Escassi que puede hacer lo que quiera. Simplemente que tengo que hacer una función ‘La señora’ y la señora está dislocada», sentenciaba la colaboradora de ‘TardeAR’ antes de que se despidiera porque se tenía que ir sin apenas haber podido hacer su trabajo.