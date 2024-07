En ‘Y ahora Sonsoles’ tienen que censurar a Antonio Naranjo por cruzar líneas rojas: «No justifiques»

Antonio Naranjo desató la polémica este viernes en ‘Y ahora Sonsoles’ cuando el programa trataba un delicado asunto. El programa de Antena 3 volvió a tener como tema principal de su tarde la historia de Nelly, una prostituta transexual amenazada por su oficio. La mesa de debate se revolucionó cuando Antonio Naranjo comenzó a justificar la última agresión que la joven ha recibido. Fue ahí cuando la presentadora se puso seria con el colaborador.

Una tarde más en ‘Y ahora Sonsoles’, Nelly ha vuelto a compartir con los espectadores el infierno que vive diariamente por su profesión. La conflictiva relación que mantiene con sus vecinos ha derivado esta vez en una grave agresión que podría haber acabado muy mal. «Me dicen que mi sola presencia les molesta. Me quieren matar por prostituta», explicaba la joven en el programa.

Pepa Romero a Antonio Naranjo: «No justifiques una paliza»

Mientras la invitada compartía su testimonio, se podía ver de fondo fotos de ella después de la agresión, completamente ensangrentada. Valeria Vegas no dudó en salir en defensa de Nelly. «No tienes que justificarte. Hace tres meses hablábamos de las amenazas y el acoso que sufrías. Hoy hablamos de que ya hay una agresión y dentro de otros tres meses igual estamos hablando de la muerte de Nelly. Las prostitutas son víctimas principales de la violencia machista», señaló la periodista antes de que Antonio Naranjo pudiese intervenir.

Antonio Naranjo en ‘Y ahora Sonsoles’

Entonces, Naranjo intentó poner en duda la veracidad de lo que Nelly acababa de relatar en el programa. «Yo no sé si la han agredido estos vecinos o sus clientes. Lo que sí que sé es que si tengo en mi bloque de viviendas un prostíbulo, no lo querría tener. Ya podéis naturalizar lo que queráis», espetó el periodista provocando un enorme revuelo entre sus compañeros. «Pero Antonio, no justifiques una paliza, por Dios», advirtió muy seria la presentadora.

«Yo no lo estoy justificando. No sé si le ha pegado un cliente o le ha pegado un vecino. Lo que sí que sé, y esto me niego a naturalizarlo, es que si vives en un bloque de viviendas y tienes en el quinto un ‘puticlub’, no se puede tratar como algo normal y una actividad comercial más», insistió Antonio Naranjo, mientras que la sustituta de Sonsoles Ónega durante el verano volvió a salir en defensa de la prostituta.

«Pero lo que no se puede es estar con amenazas, con amedrentamientos y con agresiones», sentenció Pepa Romero, muy seria con su colaborador. Y visto que el tertuliano se negaba a entrar en razón, Valeria Vegas volvió a intervenir para advertirle sobre la gravedad de sus palabras. «Es un prejuicio absoluto, Antonio, te aseguro que hay negocios mucho peores en edificios y viviendas», señaló la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.