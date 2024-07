El reventón de Nacho Abad que implica a un colaborador de su programa: «A la puñetera calle»

Nacho Abad ha tenido un choque con Carlos Segarra, expolicía y colaborador habitual de ‘En boca de todos’. Y ese desencuentro se ha producido tras abordar un caso de «inqui okupación» como así le ha denominado el presentador de Mediaset. «Un caso indignante de inqui okupación. La inquilina de Juan, el propietario, no solo le debe varias mensualidades, sino que además le ha destrozado la casa y está haciendo negocio», ha introducido.

Se trata de una vivienda que Juan tiene en propiedad en Pamplona. El infierno comenzó hace seis años. La víctima ha entrado en directo en el programa y ha denunciado varios impagos, destrozos en el inmueble y lo más inaudito de todo: su inquilina morosa está subarrendando habitaciones de su piso a personas desfavorecidas por 300 euros para hacer negocio. Es decir, está alquilando un bien que no es suyo.

Este caso ha indignado sobremanera a Nacho Abad, que se ha arrancado contra las ineficaces leyes para luchar contra la okupación: «Espero que la recuperes, mucha suerte, porque que te okupen una casa es una maldición contra la que hay que luchar pero no tenemos leyes suficientemente buenas como para echarlos en las primeras 24 horas, que es lo que habría que hacer, echarlos a la puñetera calle en 24 horas».

Tras su alegato, Carlos Segarra le ha rebatido de raíz: «No es un inquiokupa, es un inquilino moroso, porque no entra en la casa okupándola». «Pero él (Juan el propietario) quiere que se vaya», ha insistido Nacho. «¿Y de quién es la propiedad?», ha planteado en la mima línea Sonia Ferrer. «No vayáis por ahí, que parecéis juez y fiscal», les ha espetado el colaborador.

«Si queremos decir que esto es el gran problema que tiene España, es mentira, no lo es», ha desmentido, poniendo así en entredicho la idea que Nacho Abad estaba tratando de transmitir a los espectadores de ‘En boca de todos’. «Es uno de los grandes problemas, que da la sensación de que en España se puede okupar lo que te dé la gana y no pasa absolutamente nada. Que se puede alquilar y no pagar y no pasa absolutamente nada», ha clamado el comunicador y criminólogo.

«Te voy a decir una cosa. La nueva forma de okupación es intentar hacerlo legal. Tú haces un contratito y sabes desde el primer día que no vas a pagar. Hay gente que está entrando en pisos de Airbnb y se queda dentro. Pagan dos o tres días y ya se quedan y eso es una okupación fraudulenta», ha comentado Abad. «Déjame que te dé unos datos», le ha pedido Carlos Segarra. «No, tengo que avanzar, pocos datos», le ha frenado el presentador. «La okupación ha bajado un 8,8% respecto a 2023», ha rematado el tertuliano para tirar por tierra ese discurso de Nacho Abad.