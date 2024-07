Pablo Iglesias se planta ante Nacho Abad tras lo ocurrido en directo: «Debería arrepentirse»

Entrevista de alta tensión la que Nacho Abad ha tenido que enfrentar con Pablo Iglesias, que ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ este martes después de que la justicia haya absuelto al ultra que hizo escraches durante meses, de forma sistemática, al expolítico y a Irene Montero en la puerta de su domicilio.

Iglesias y Montero denunciaron por acoso a ese hombre, que se volvió uno de los rostros más conocidos dentro de las protestas y amenazas que se realizaban delante del chalet de Galapagar. Sin embargo, ahora, una jueza lo ha absuelto porque considera que «no hubo acoso».

Por este motivo, ‘En boca de todos’, el programa de Nacho Abad en Cuatro, ha conectado con Pablo Iglesias para conocer cómo ha recibido este inesperado varapalo judicial. Sin embargo, la conexión en directo ha sido muy tensa, y el presentador y el exlíder de Podemos se han enzarzado cuando el primero ha comparado su caso con los escraches a Cristina Cifuentes o Soraya Saénz de Santamaría.

«¿Se arrepiente de haber justificado como jarabe democrático el escrache y el acoso tan viento que sufrió Cristina Cifuentes en las calles de Madrid? Que es un poco como esto pero puntual, no durante siete meses», le ha planteado Nacho Abad a Pablo Iglesias.

La pregunta le ha molestado y el enganchón ha sido inmediato. «El que está demostrando un pecado es usted y perdone la sinceridad, porque con lo que dice pareciera que quiere dar a entender que me lo merezco«, le ha replicado. «No he dicho eso. He dicho que si usted se arrepiente de haber justificado en su día el escrache de Cifuentes o Soraya Saénz de Santamaría», se ha defendido Nacho Abad.

Pablo Iglesias, contra Nacho Abad: «Usted está ahora mismo justificando el acoso«

«Creo que usted debería disculparse y arrepentirse de lo que está diciendo, porque está pretendiendo decir que lo tengo merecido», le ha reprochado Iglesias. «Que no», ha rebatido el presentador, haciendo que el expolítico elevara fuertemente la voz: «Déjeme terminar, por favor. ¿Me puede usted dejar terminar?». «Venga, le dejo», ha sucumbido el comunicador de Mediaset.

«Yo entiendo que no le guste lo que estoy diciendo, pero lo que digo es que usted está ahora mismo justificando el acoso al plantear eso. Yo jamás he estado en casa de Soraya Saénz de Santamaría ni de Cristina Cifuentes. Si hubiera estado una sola vez, habría acabado en la cárcel como cualquier persona que hubiera hecho eso», ha sentenciado Iglesias.

«Esos casos de escrache no se pueden comparar con un acoso sistemático de siete meses. El problema es que usted, cuando está diciendo eso, lo que pretende dar a entender es: ‘usted se lo buscó, arrepiéntase ahora por haber hablado de jarabe democrático’. No se puede comparar eso con un acoso fascista que se produjo durante 7 meses de absoluta impunidad. Y lo que ocurre con una parte de la judicatura y del periodismo de este país, y perdóneme si no le gusta lo que digo, es que están justificando el acoso fascista«, ha proseguido contra Nacho Abad.

«Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su domicilio a protestar diciendo que no están de acuerdo con su línea editorial o que usted está ahí porque se la chupó a Vasile en el año 2012. ¿Se imagina qué ocurriría si un juez dijera que es el derecho legítimo a la protesta y que luego le entrevistaran y le preguntaran si se arrepiente de haber dicho determinadas cosas?», ha rematado Pablo Iglesias en ese choque de trenes brutal con el presentador de ‘En boca de todos’.

Acto seguido, ante esas acusaciones, Nacho Abad le ha dado la réplica: «Me encanta que usted se exprese en libertad y puede criticarme las veces que quiera. Antes de hacerle la pregunta le he dicho que creo que no estaba justificado lo que le han hecho de ninguna de las maneras y que me parecía una barbaridad. A partir de ahí, si usted quiere decir que yo los justifico al preguntarle por lo de Cifuentes, usted se inventa que yo lo he justificado. Yo lo he criticado y me parecen todos unos imbéciles los que van a casa de un político para hacerle la vida insoportable, sean de izquierdas o de derechas«.