Nacho Abad monta en cólera por lo que llega a oír en un directo: «Si no te gusta, te vas»

Nacho Abad no se pudo contener este martes por lo que llegó a escuchar en una conexión en directo de ‘En boca de todos’. El programa se desplazó hasta Barcelona para hablar con Jordi, un arrendador cuyo piso había sido ocupado ilegalmente. La sorpresa llegó cuando el equipo pudo entrevistar a la inquiokupa, que comenzó a quejarse del estado de la vivienda. Fue ahí cuando el periodista perdió los nervios.

Jordi es el encargado de gestionar el alquiler del piso de sus padres, y con el dinero que consigue puede costear la residencia de su madre, que padece alzheimer. Sin embargo, todo se complicó hace 13 meses, cuando su inquilina se negó a seguir pagando la mensualidad y se atrincheró en la vivienda. Fue ahí cuando la cosa se complicó.

Ahora, el joven se ha visto obligado a dejar el trabajo para cuidar a su madre, pues no pueden asumir los costes de la residencia. Hasta ahora vivían del paro, pero con los recursos a cero, Jordi ha decidido pedir socorro a través del programa de Cuatro. «Al principio me dijo que el baño no estaba acondicionado y cuando fui a ver la vivienda no era solo el baño… estaba todo destrozado», aseguró el entrevistado a Nacho Abad.

Nacho Abad, muy serio con una inquiokupa: «Lo que no haces es quedarte dentro sin pagar»

«Yo en ningún momento estoy solicitando una ayuda, estoy solicitando justicia», continuó explicando el propietario de la vivienda. A su vez, insistió en que no pensaba correr con los gastos de todos los desperfectos que ha causado la inquiokupa durante más de un año. Sin embargo, el programa pudo hablar con la inquilina en cuestión, y su versión era muy diferente.

Nacho Abad en ‘En boca de todos’

«El baño está deteriorado, la cocina también y no es mi culpa. Se ha ido dañando de lo viejo que es. Yo se lo dije y me hicieron un presupuesto, pero nada. Es mi testarudez y la de él. Si él me arregla el baño, yo voy a comenzar a pagarle lo que pueda», comenzó explicando la inquiokupa. Y es que, al parecer habría estado detrás de los propietarios desde junio del año pasado para conseguir estas reformas, con constantes negativas de Jordi y sus padres.

La entrevistada llegó a asegurar que, el día en el que le den el visto bueno a las reformas, reanudará el pago del alquiler. «El día que me diga que sí, yo comienzo a pagar mis 700, yo no me niego», sentenció la inquilina de Jordi antes de que Nacho Abad estallase desde el plató. Revolviéndose desde su silla, el presentador se dirigió directamente a la inquiokupa.

«Por si nos estás viendo, si no te gusta la casa te vas. Si el baño está roto, te vas. No obligas al dueño de la casa a arreglarlo si no puede. Lo que no haces es quedarte dentro sin pagar, obligando a Jordi a romperse el cuello para poder atender a su madre», sentenció el conductor de ‘En boca de todos’, que pedía entonces la respuesta del joven.

«No me parece lo correcto, esa señora vive desde hace más de 8 años. La condición de la vivienda cuando se le fue entregada fue en perfecto estado. Si usted no es capaz de mantener esa propiedad en unas condiciones óptimas… Díganme ustedes», terminó sentenciando Jordi.