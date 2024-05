El incontrolable ataque de risa de Nacho Abad ante lo que se oye en ‘En boca de todos’

Nacho Abad revolucionó el plató de ‘En boca de todos’ este miércoles al no poder contener su reacción con uno de los temas que trataron durante la emisión. Y es que el periodista estalló en un ataque de risa mientras una reportera del programa entrevistaba en directo a la dueña de una tienda erótica.

Cádiz es, según un estudio, la provincia líder en el sexo en España y ‘En boca de todos’ se desplazó este miércoles al sur para entrevistar a Mari Carmen Picón, dueña de una tienda erótica en la capital. «Practicar sexo es mejor que un día en el spa. Te quita la ansiedad, los dolores de cabeza… y los gaditanos lo saben», comenzó explicando la entrevistada.

Nacho Abad tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto de los andaluces para superar la media de todo el país. «¿Tienes pareja? Porque dicen que sois muy fieles y que practicáis sexo casi diez veces al mes», preguntó entonces el presentador, haciendo referencia a los impresionantes datos del estudio. Y Mari Carmen pecó de sinceridad.

Nacho Abad: «¿Has tenido un orgasmo en un supermercado?»

Nacho Abad en ‘En boca de todos’

«Yo estoy en la media. Como asesores sexuales que somos mi marido y yo, no probamos todos los juguetes que vendemos porque sería demasiado, pero sí nos gusta usar algunos para poder recomendarlos a los clientes», explicó la gaditana, que confesaría algo a continuación que ruborizó por completo al conductor del programa de Cuatro.

Entonces, Mari Carmen reveló uno de los juguetes que más arrasan en ventas, un aparato que vibra y que lleva un mando a distancia. «Esto te lo introduces y vas, por ejemplo, al supermercado y la otra persona juega con el mando a distancia», explicó la dueña del ‘sex shop’ mientras Nacho Abad comenzaba a reírse desde plató sin control ninguno.

«¿Alguna vez has tenido un orgasmo en un supermercado?«, preguntó algo incrédulo el presentador de ‘En boca de todos’, que no daba crédito a la sinceridad de Mari Carmen. «En el supermercado no, pero sí he estado haciendo la compra y he tenido que dejar de hacerla e irme a casa para tener un orgasmo», confesó entonces la de Cádiz mientras la reportera se unía a las risas.

«Nevera vacía pero sexo activo. Muy bien, esto da alegría», sentenció Nacho Abad para finalizar la conexión en directo mientras Mari Carmen insistía a lo lejos en que conocía a alguna clienta que sí había tenido algún que otro orgasmo mientras hacía la compra.