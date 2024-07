El padre de Adara señala justo lo que muchos piensan de la expulsión de Bosco en ‘Supervivientes’

Pese a que no tiene relación con Adara Molinero desde hace años, no hay reality en el que participe su hija que Jesús Molinero no vea. El padre de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ suele ser bastante activo en sus redes sociales a la hora de comentar los realitys.

Durante el paso de Adara por ‘GH VIP 7’ ya pudimos ver a Jesús Molinero visitando a su hija en la casa de Guadalix y participando en alguna de las galas en el plató. Desde entonces, el ex de Elena Rodríguez se ha mantenido alejado de los focos.

Este jueves, Jesús Molinero no dudó en mojarse sobre lo que se vio en ‘Supervivientes All Stars’ tras la expulsión de uno de los favoritos, Bosco Martínez-Bordiú ante Jorge Pérez, que volvió a lograr salvarse después de haberlo hecho frente a Olga Moreno.

Y parece que al padre de Adara Molinero no le hizo nada de gracia que el expulsado fuera el que fue pareja de su hija. «Que se queda Joge! No me jodas, pero si Bosco le da cien vueltas en todos los sentidos. Esto clama al cielo», sentencia.

Que se queda Jorge!, no me jod…, pero si Bosco le da cien vueltas en todos los sentidos. Esto clama al cielo. — JESUS MOLINERO (@Discovery4k) July 18, 2024

Con este mensaje, Jesús Molinero deja claro que para él Bosco le da cien vueltas a Jorge Pérez. No es la primera vez que el padre de Adara cuestiona al ex guardia civil pues cuando se anunció su fichaje por ‘Supervivientes All Stars’ ya le criticó. «»Nunca entendí por qué ganó Jorge Pérez en su edición habiendo como hubo concursantes que le dieron cien vueltas. No se involucraba en discusiones directas o indirectas con él o por él. No pescó más de tres peces, la Aldón batió récord histórico en esa edición», escribió en su día.

«Prácticamente no ganó ninguna prueba, ni física ni de inteligencia. Es más soso y aburrido que un caballito de mar. Fue pasando nominaciones agazapado por su poca interacción, llegando así a la final y por descarte ganar. Nos os gustará lo que he dicho, lo sé, pero ya está», se quejó el padre de Adara Molinero.