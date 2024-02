Jesús Molinero, padre de Adara, dispara esta incendiaria publicación que destroza a su hija

Jesús Molinero, padre de Adara, no ha ocultado su alineamiento con Ivana Icardi a lo largo de toda la edición de ‘GH DÚO 2’ en su cruzada con Elena Rodríguez. Es más, ha pedido expeditivamente el apoyo para la argentina en redes y, cuando fue expulsada, aseguró que para él el reality ya no merecía la pena.

Aunque no ha entrado en ello, no hay dudas de que estos pronunciamientos han generado un gran malestar en Adara Molinero, a la que Ivana ha vuelto a atacar de forma recurrente durante su paso por Guadalix de la Sierra con asuntos complicados como su infidelidad a Hugo Sierra con Gianmarco en ‘GH VIP 7’.

Pues bien, ahora, el palo de Jesús Molinero viene por cómo ha respondido a una seguidora que señala lo «cansada» que está de ver al universo Adara en los realities y dice que «a quien quiero ver es a Jesús, sería de lo mejorcito ver en ‘Supervivientes'», apunta.

«Entre tanto odiante de repente leo esto y no me queda otra que darte las gracias a ti y al resto de personas que tenéis un poco de objetividad», ha replicado el padre de Adara, mostrándose así de acuerdo con aquellos que critican que sus hijos y su exmujer no paren de aparecer en Telecinco.

Además, aclara de forma muy contundente si participaría en ‘Supervivientes 2024‘: «Por otro lado, no podría entrar en un concurso de estos porque estos realities son para gente que no tiene otra cosa más importes que hacer».