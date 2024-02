A Adara Molinero se le acusa de este delito y se enfrenta a graves consecuencias

A Adara Molinero le crecen los problemas mientras su madre, Elena Rodríguez, ajena a todo, sigue concursando en ‘GH Dúo’. A su ‘guerra’ sin cuartel con Ivana Icardi, a la joven ahora se le suma un problema mucho mayor. Hace unos días, la ganadora de ‘GH VIP 7’ denunciaba a través de su perfil de Instagram que una clínica dermatológica le había hecho unas quemaduras en las piernas durante un tratamiento.

Adara acabó en urgencias con quemaduras de segundo grado. Según explicó ella misma, se le hizo «tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada». Pues bien, ahora, los profesionales que llevaron a cabo el tratamiento han respondido y aseguran que tomarán medidas legales para defenderse de las graves acusaciones de la joven.

«Al acabar los 3 láser me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que me daba más dolor todavía. Me tuve que ir a Urgencias», explicó la hija de Elena a todos sus seguidores de Instagram.

La clínica dermatológica podría demandarla por acusarles de «mala praxis»

Apenas unos días después de esto, el médico encargado de llevar a cabo este tratamiento estético contraataca, acusándola incluso de falso testimonio. Así lo ha explicado Saúl Ortiz este sábado 17 de febrero en el programa ‘Fiesta’: «Adara lleva dos años tratándose con este doctor, haciéndose diversos tratamientos. Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en que son unas quemaduras controladas para que luego se regenere. Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo».

Es más, según el periodista, «el médico la persigue para decirle que lo sucedido es normal. Cuando consigue hablar con ella, ella dice ‘No quiero saber nada, habla con mi abogado’. Están valorando interponer una demanda por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis».

Así es el tratamiento al que se sometió Adara

El tratamiento al que se sometió Adara Molinero fue una dermoabrasión con el fin de eliminar algunas manchas y heridas que se hizo en Honduras durante su paso por la última edición de ‘Supervivientes’. Para hacerse este tratamiento, la clínica sostiene que tiene que firmar un documento en el que se le explica los efectos secundarios que puede acarrear el láser. Además, se le informa que esas quemaduras están dentro de la normalidad porque es así como la piel se va a regenerar. Algo que confirma también la Academia Española de Dermatología y Venereología.

La propia Adara explicó en sus redes sociales que le hicieron unas curas y le pusieron gasas con crema. «Me pusieron una VÍA y me tuvieron que poner medicación. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar ni nada las heridas. Me hicieron quemaduras de segundo grado según el informe que me hicieron en urgencias», aseguró. Sin embargo, según la clínica, en urgencias el médico no es dermatólogo y, por lo tanto, no puede saber cómo proceder con las curas.