El impactante avance de Netflix con Alba Carrillo en acción en la adaptación de ‘Jugando con fuego’

A estas alturas, no hay nadie que no conozca a Alba Carrillo. Poco a poco se ha ido haciendo un hueco en la televisión, gracia a su particular forma de enfrentarse a diferentes polémicas (recordemos que fue pareja del tenista Feliciano López) y siendo siempre alabada en redes por su carisma y no tener pelos en la lengua. Era cuestión de tiempo de que le llegara una gran oportunidad como presentadora. Y, pese a que ya probó suerte en el programa ‘Hable con ellas’, parece que su fichaje por Netflix le va a dar el espaldarazo definitivo a su carrera. Porque Alba Carrillo va a ser la imagen del nuevo reality de la plataforma ‘Jugando con fuego España’.

«Cuando te toque explicar a Alba Carrillo como personaje histórico en selectividad podrás decir que también fue la falsa presentadora de ‘Jugando con fuego: España’. Llega próximamente». Así ha anunciado Netflix las primeras imágenes de su nueva ‘falsa presentadora’. Porque aún no hay muchos más datos de cuál será su papel real dentro del programa. En el vídeo, Alba Carrillo explica el funcionamiento de ‘Jugando con fuego’, que es una adaptación del famoso programa ‘Too hot to handle‘ de Netflix (cuya sexta temporada llega este mes de julio). Una especie de reality de citas británico-estadounidense en el que los concursantes van a una isla paradisíaca y tienen que intentar no liarse entre ellos. Es decir, está prohibido cualquier tipo de actividad sexual. Incluida la masturbación.

Hasta la fecha, cuenta con otras dos versiones internacionales en México y Brasil. Y este año llega a España, aunque Netflix no ha confirmado la fecha exacta de llegada del programa. De todos modos, si ya se ha compartido la promo con Alba Carrillo, eso solo puede significar que no está muy lejos su estreno.

Obviamente, el fichaje de Alba Carrillo ha ilusionado mucho en redes. Y es que la presentadora demuestra en el vídeo compartido en Twitter su gracia y su rapidez. Con ese humor que tanto la caracteriza, explica cómo podría traducirse ‘Too hot to handle’ a nuestro idioma. Sus ejemplos van desde «más caliente que el palo de un churrero» hasta «más salida que el pico de una plancha». Pasando por «prometer prometer hasta meter».

Gracias al programa de Netflix, Alba Carrillo sigue expandiéndose por televisión. Porque también está presente en ‘Bake Off, famosos al horno‘ y de tertuliana en los programas de ‘Mañaneros‘ y ‘D Corazón’.