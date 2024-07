Carmen Alcayde vierte esta controvertida acusación contra Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’

Hace unos días, la web de Telecinco aprovechaba la guerra abierta entre Sofía Suescun y Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’ para preguntar a algunos colaboradores de ‘Así es la vida’ sobre qué pensaban en todo este asunto. Una de las que no dudó en cuestionar a Sofía Suescun fue Carmen Alcayde. Y ahora, la colaboradora de ‘Así es la vida’ se ha pronunciado sobre el enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Adara.

Y es que Carmen Alcayde no se cortaba nada al destacar que para ella Peñate se encuentra en un gran momento televisivo mientras que Sofía Suescun ya está de capa caída. «Hay otras que ya pasó su época de la tele, que a lo mejor son más influencers, como Sofía Suescun», aseveraba sin pudor.

Ahora, la colaboradora de ‘Así es la vida’ ha querido señalar a Kiko Jiménez y el motivo por el que según ella el novio de Sofía Suescun está tan nervioso y no para de enfrentarse con Adara. «Este punching ball es un poco…», reconocía la colaboradora después de que César Muñoz insistiera en lo «calentito que estaba el plató».

«Kiko está viendo cosas en la isla que no le hacen gracia«, aseveraba Carmen Alcayde. «No es verdad», le cuestionaba por su parte Alejandra Rubio. «Sí, para mí sí. Y si no las está viendo o interpretando él, lo estará leyendo en tuiter o sus amigos y colegas diciéndole ‘ehhh cuidado tu novia'», defendía la colaboradora.

«Y entonces, él está que todo lo que dice de lo de ‘límate los cuernos’ lo está pagando con Adara, pero lo podía haber pagado con cualquier otra porque es lo que está sintiendo«, insistía Alcayde al respecto. «Yo he hablado con Kiko de este tema y todos los que le conocemos le hemos dicho todo lo contrario, que yo no vi nada entre Sofía y Bosco, solo estaban cuchicheando y ya está. El problema no es Sofía», le replicaba Alejandra Rubio.

«Y el masaje de ayer, ¿qué?», trataba de destacar Carmen Alcayde. «Kiko y Sofía tienen una relación consolidada de mucho tiempo y ya te digo yo que el problema es la actitud que tuvo Adara al principio y yo no sé porque no se ponen de acuerdo los dos», añadía la hija de Terelu.