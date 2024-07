Beatriz de Vicente es cristalina con lo que llega a sentenciar de Nacho Cano tras su imputación

El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto un procedimiento penal contra el productor musical Nacho Cano y otras dos personas por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche. Algo sobre lo que Beatriz de Vicente se ha pronunciado alto y claro en ‘Más vale tarde’.

Así, el espacio de La Sexta debatía sobre la imputación a Nacho Cano y recogía las últimas declaraciones del productor musical en las que insiste que hay una persecución contra su persona y contra sus becarios justo el día en el que Pedro Sánchez tenía que declarar ante el juez Peinado.

«El problema no lo tiene el chaval ni el policía que intenta ayudar a un chaval del que se está abusando, lo tiene este señor que cree que como es su dinero puede saltarse la ley laboral y la de extranjería y acusar al mundo mundial de que se le persigue», sostenía Tania Sánchez. «Una persecución porque es el amigo de Ayuso» apostillaba Marina Vidal. «Lo que habría que perseguir es cuanto dinero público ha puesto Ayuso en ese musical», añadía Tania.

Beatriz de Vicente desmonta a Nacho Cano

Justo después era Beatriz de Vicente la que se pronunciaba y dejaba claro que a Nacho Cano se le complica esta acusación. «No le ha comprado la jueza el argumento pero además no se lo ha comprado con fundamentos muy solventes porque el auto es demoledor», sentenciaba de primeras la abogada.

«Te va explicando, uno la entrada que hacen escalonada todos estos chicos entre diciembre y enero con un billete de ida y vuelta explicando que el billete de vuelta no lo vamos a usar pero vamos a engañar a las autoridades con lo cual ha quedado clarísimo que se entra con una clara intención de engañar a las autoridades», proseguía destacando Beatriz de Vicente.

«Y luego que la academia que dice tener este señor no da una titulación como tal, que estos señores llegan un 2 de enero y hasta el 22 de enero no pides una regularización como estudiante o becario y que desde el minuto 1 los tiene a todos danzando y bailando en la función oficial y no están dados de alta. Así que la cosa como persecución política tiene complicación», concluía la letrada y colaboradora de La Sexta.