Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con un gran secreto y la huida de Begoña y Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay cumplirá este lunes su capítulo 100.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús regresaba a casa con Mercedes malherida entre sus brazos. Tras visitarla, Luz determinaba que la madre de Begoña debió sufrir una caída por una bajada de tensión. Con este susto, Jesús lograba su objetivo y convencía a su mujer de que Mercedes vuelva al sanatorio.

Después de todo lo sucedido, Andrés no dudaba en sospechar de que su hermano Jesús pudo estar detrás de la desaparición de su suegra y ser todo un plan para conseguir que la mujer volviera al sanatorio para no estar viviendo en casa con ellos.

Jaime acudía a visitar a María a su habitación después de que Andrés esté preocupado por su estado de salud. Pero ella se niega a que el doctor la trate y él le pedía que le diga la verdad y ella le decía que todo es una excusa para no acostarse con él por estar embarazada y el doctor le aseguraba que no hay ningún problema para que puedan mantener relaciones sexuales.

Tras descubrir unas cartas de amor de un hombre a su padre Gervasio, Luis decidía preguntarle a Joaquín si sabe quien es Mario Garcés. Entonces, su hermano extrañado le contaba que era un topógrafo que iba mucho por su casa cuando Luis estaba interno. Más tarde, Joaquín se encaraba con Gema y le diecía que sabe que le ha sido infiel con un hombre llamado Ernesto.

Por su parte, después de que Jaime le dijera a Fina que le había dado vía libre a su mujer para que pudieran estar juntas, la dependienta no dudaba en contárselo a Marta, que seguía empeñada en poner excusas para no dar un paso al frente. Finalmente, Fina conseguía convencerla para volver a estar juntas.

Y Marta optaba por contarle a Jaime la noticia agradeciéndole su apoyo. Él no dudaba en alegrarse por ella. Y es que parece que el doctor ya se ha dado por vencido después de descubrir que su tumor se ha extendido y ya no hay nada que hacer. Algo que no dudaba en compartir con Luz.

Capítulo 100 de ‘Sueños de libertad’- Lunes 15 de julio

Begoña, Mercedes y Jesús en ‘Sueños de libertad’.

Joaquín no logra perdonar a Gema tras descubrir que se besó con otro hombre. Así, le deja claro que a él nunca se le había ocurrido serle infiel con otra mujer y que ha destruído su matrimonio mientras ella le reprocha que si le ha pasado eso ha sido porque él no le daba lo que le tenía que dar. Y aunque trata de que le perdone, Joaquín asegura que no hay nada que hacer.

Tras contarle la verdad sobre Tasio, Damián intenta seguir acercándose con Digna y aprovecha para pedirle que se quede más tiempo en su casa ante las obras que hay en su vivienda. Después, el patriarca le propone a Tasio ir a cazar juntos y da la cara por su hijo secreto ante Jesús defendiendo su relación.

Fina le cuenta a Carmen que se ha reconciliado con Marta y que han decidido recuperar su relación después de que su jefa haya acordado con su marido Jaime que cada uno tenga su vida por su cuenta. Por su parte, Claudia tiene un fuerte dolor en el vientre y Luz le recomienda reposo para que su embarazo no peligre. El problema es que Claudia aún no le ha contado a Marta que está embarazada.

Luis sigue leyendo las cartas de amor que le escribió Mario a su padre y aunque trata de ocultarlo decide enseñárselo a Joaquín. Tras leerlas, su hermano llegaba a la conclusión de que Gervasio tenía un amante y era un hombre. Después, Luis consigue hablar con Mario Garcés por teléfono.

Paralelamente, Jaime se preocupaba por lo que Luis podía contar tras pillarles juntos a Luz y a él. Por ello, Luz le pide al perfumista que no le cuente nada a nadie y Luis le pide perdón a la doctora por cómo la trató al ver que había pasado la noche con su compañero.

Andrés decide hablar con Damián sobre sus dudas con lo que le pasó a su primo Valentín después de hablar de él con su tía Digna y ella le hablara de su carta desde Brasil. Así, el De La Reina le dice que no entiende que nadie haya buscado a Valentín en Brasil y su padre trata de poner excusas. Algo que hacía que Andrés siga creyendo que hay gato encerrado.

Tras la marcha de su madre, Begoña decide regresar a su trabajo en el dispensario para tratar de recuperar poco a poco su vida después del disparo que sufrió. Y poco después, Begoña y Andrés se encuentran y no pueden reprimir sus sentimientos y terminan abrazándose.

Capítulo 101 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 16 de julio

Tasio decide aceptar la propuesta de Damián y se va de caza con él. Pero el operario opta por engañar a Carmen y le dice que ha ido solo a cazar. Por su parte, Carmen le cuenta que Claudia ha tenido dolores y que su embarazo podría correr peligro.

Paralelamente, cuando Marta descubre que Claudia tiene que estar de baja por agotamiento extremo empieza a dudar de que pase algo que no sabe. Por su parte, la De La Reina le cuenta a Jesús que un periodista se ha puesto en contacto con ella para pedirle hacer un reportaje a toda la familia y su hermano le dice que lo tienen que aceptar.

Así, Marta y Jesús reúnen a toda la familia para contarles que hay un periodista que quiere hacerles un reportaje y que deben hacerlo para reflejar que son una familia ejemplar. Es por ello por lo que Jesús le pide a Begoña que siga fingiendo que son una familia feliz.

En ese sentido, Begoña le había pedido a su marido poder asistir a un congreso que le había aconsejado Luz pero Jesús le dice que no puede dejarles plantados y ella decide rechazar el congreso y quedarse para asistir a la sesión de fotos del reportaje familiar.

Luis queda con Mario Garcés en la cantina y el topógrafo le niega que tuviera una relación secreta con su padre y que le escribiera cartas de amor. Por otra parte, Luis decide desoír la petición de su cuñada Gema de que le ayude a que Joaquín le pueda perdonar su deslealtad.

Tras aceptar la propuesta de Damián de permanecer más tiempo en la mansión, Digna aprueba que Tasio y él tengan una relación de padre-hijo aunque sea en secreto. Después, los cuñados deciden confesarse su amor y terminan besándose.

Después de que Begoña decida aparecer en el reportaje, Jesús opta por llamar al periodista y le da un ultimátum: o acude al día siguiente a su casa a hacerlo o no habrá trato.

Capítulo 102 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 17 de julio

Begoña no para de tener pesadillas con lo que sucedió en la cabaña cuando estuvo a punto de perder la vida tras el disparo de Jesús y recordar todo lo sucedido con su marido.

Por su lado, Luz se muestra dolida con Begoña por rechazar acudir al congreso para participar en el reportaje familiar. Andrés no duda en decirle a la doctora que tiene claro que ha sido Jesús quién ha querido que los dos eventos coincidan en fecha para fastidiar a su mujer tras volver a insistir en que fue su hermano el que provocó la marcha de Mercedes.

Paralelamente, Andrés sigue desconfiando en que nadie haya tratado de buscar a Valentín en Brasil y por ello no duda en seguir investigando. Para ello le dice a la doctora que tiene un amigo que podría ayudarles a dar con el paradero de su primo al otro lado del charco.

Tasio le dice a Claudia que nunca más estará sola y que él estará pendiente de ella y del bebé en todo momento. Por su parte, Mateo le aconseja a Tasio que se sincere con Carmen y le cuente toda la verdad sobre que Damián es su padre biológico.

Luis le cuenta a Joaquín que quedó con Mario Garcés y que el topógrafo le negó que tuvieran una relación y que le escribiera cartas de amor. Por ello el perfumista cree que la relación que tuvo Gervasio con ese hombre fue especial pero no había amor entre ellos. Sin embago, Joaquín trata de hacerle ver que su padre tenía una relación homosexual secreta.

Finalmente, tras pensárselo mucho y después de encontrarse con Joaquín, el propio Mario Garcés le reconoce a Luis que le mintió y que si fue el amante de su padre. Pero pese a sus palabras, el perfumista se niega a reconocer que su padre fuera homosexual o al menos tuviera una relación con un hombre.

Durante el reportaje, Jesús consigue que el protagonismo lo tuvieran él y su relación con Begoña. Algo que provoca que Marta y María se sientan menospreciadas mientras Andrés deja claro que no le sorprende lo que ha hecho su hermano.

En plena entrevista, Jesús se mostraba nervioso ante las respuestas de Begoña, que decidía dejarle solo y marcharse al dispensario al ver que el periodista estaba tratando de ponerle en un brete al preguntarle si les gustaría tener algún hijo juntos.

Claudia recibe por sorpresa la visita de su madre y la vendedora trata de mentirla y decirle que solo había tenido una gripe y que quiere incorporarse a su trabajo a la tienda para evitar que su madre pueda descubrir su embarazo.

Jesús termina descubriendo que su padre y su tía Digna tienen una relación y él no duda en decirle a su padre que esa relación no tiene ningún futuro. Por otro lado, Luis asume que ha perdido a Luz y que la doctora ha iniciado una relación secreta con Jaime. Finalmente, Luz le aconseja a Begoña que para superar sus miedos debería regresar a la cabaña del bosque y que ella le acompañará.

Capítulo 103 – Jueves 18 de julio

Begoña acude de nuevo a la cabaña en la que se refugió junto a Andrés y Julia tras recibir el disparo de Jesús. Lo hace junto a Luz para tratar de superar sus pesadillas. Al empezar a recordar todo lo vivido, la enfermera sufre un gran ataque de pánico.

Después de saber la verdad sobre su padre, Luis quiere hablar con su madre y contarle la relación que tuvo Gervasio con Mario Garcés. Pero Joaquín se niega a que la verdad salga a la luz y le pide a su hermano dejar todo como está. Paralelamente, Joaquín no duda en decirle a Luis que Gema solo le provoca rencor y tristeza y decide volver a refugiarse en el alcohol.

Ramona acompaña a su hija Claudia a la tienda y allí conoce a Carmen y recuerda su etapa como dependienta. Después, la mujer conoce a la jefa de su hija y ella insiste en que la labor de las mujeres a cierta edad es traer descendencia. Harta de escucharla, Claudia le levantaba la voz a su madre y ella empieza a sospechar que su hija pueda estar embarazada.

Digna descubre que Andrés está tratando de investigar y de encontrar a Valentín en Brasil. El De La Reina le cuenta a su tía que le ha pedido ayuda a un amigo pero que encontrarle es muy difícil y que tienen que ir con cautela y no hacerse falsas ilusiones.

Al volver de la cabaña, Begoña le cuenta a Andrés que no ha parado de tener pesadillas y que había decidido volver pero al recordar lo mal que lo ha pasado y todo lo que vivió sufrió un ataque de pánico. No obstante, le deja claro que lo único bonito de aquella experiencia fue que él estuviera allí para protegerla.

Carmen descubre que Tasio estuvo cazando con Damián y no duda en sospechar que hay algo oscuro y raro en la relación que tienen su marido y el patrón. Por su parte, Marta le presenta a Jesús a Isabel, su nueva secretaria y el De La Reina no duda en quejarse ante su hermana pues no le gusta el nuevo fichaje.

Luz y Jaime tienen una cita y terminan acostándose y él vuelve a tener dolores mientras que Digna y Damián también celebran una cena romántica a solas en la mansión. Por último, Begoña rechaza a Jesús cuando su marido trata de acostarse con ella.

Capítulo 104 – Viernes 19 de julio

Después de pasar una nueva noche juntos y de ver que no para de tener crisis, Jaime le pide a Luz romper su relación secreta porque no quiere que ella tenga que estar cuidándole pese a lo bien que está con ella.

Tras la publicación del reportaje, Marta y María se muestran dolidas con Jesús al ver que el protagonismo no se lo ha llevado la fábrica ni la familia sino su relación con Begoña. Y precisamente, Begoña no duda en expresar su malestar al ver que la ponen como mujer florero.

Ramona no se da por vencida y termina descubriendo que Claudia está embarazada. Tras ello, no duda en preguntarle a su hija quién es el padre del bebé. Y finalmente, la mujer se entera de que es Tasio. Es entonces cuando Ramona no duda en enfrentarse al operario al decirle que engañó a su hija para acostarse con ella y después la dejó para seguir con su mujer. Por ello, Ramona pretende que su hija deje la colonia y se marche con ella a Don Benito.

Mario Garcés decide acudir al laboratorio para hablar con Luis después de haberse sincerado con Joaquín. El topógrafo le cuenta toda la verdad al perfumista sobre su relación de amor con Gervasio para que viera que entre ellos había mucho amor y le relata todo lo que vivieron juntos.

Damián pilla a Digna y a Andrés hablando de Valentín. Y tras ello, el De La Reina no duda en indagar de qué hablaban y Digna le cuenta que Andrés está tratando de encontrar a Valentín en Brasil y que ella quiere dar con su paradero pese a saber todo lo que hizo su hijo. Justo después, Damián se pone en contacto con el notario que falsificó la carta en la que el general Duque pedía a Andrés que se casara con María.

Pese a que le prometió a Luz que no contaría nada de lo que vio con Jaime, Luis no duda en hablar con el doctor y le expresa que no entiende por qué se acuesta con Luz mientras Marta está muy feliz y que no quiere que le haga daño y él le promete que su mujer no va a sufrir y que él no juega a dos bandas. Y Jaime le dice que confíe en él y que se mantenga en silencio.

Después de ver la imagen que se ha dado de ella en el reportaje, Begoña decide volver a la cabaña y le pide a Luz que le guarde el secreto y le diga a Jesús que ha ido a visitar a unos pacientes. Pero la doctora no duda en llamar a Andrés y le pide que esté pendiente de Begoña. Tras ello, Andrés decide acudir al refugio y cuando los dos vuelven a verse las caras juntos son incapaces de reprimirse y terminan teniendo relaciones sexuales.