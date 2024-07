Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del viernes: Marta y Fina se dan una nueva oportunidad

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús decidía empezar con su plan de deshacerse de Mercedes. Así, cuando la veía intentando salir de casa, él no dudaba en abrirle el portón y dejarle que se fuera sola.

Jaime y Luz pasaban la noche juntos después de que ella decidiera quedarse para cuidarle y ver que todo estaba bien tras su desvanecimiento. En ese instante, Luis aparecía en el dispensario y al ver que Luz ha pasado la noche con el doctor se marchaba decepcionado al creer que hay algo entre ellos.

Carmen decidía ir al despacho de Damián para devolverle el dinero que tenía Tasio al pensar que su marido se lo había robado. Y lejos de contarle la verdad, el De La Reina decidía callar y no aclarar el malentendido dejando a Carmen con todas las dudas. Después, Tasio no aguantaba más y le confesaba a Mateo que Damián es su padre.

Gema volvía a encontrarse con Ernesto por las calles de Madrid y ahora que sabe lo que quiere no dudaba en amenazarle con denunciarle ante la Guardia Civil si él le cuenta algo de lo que ha sucedido entre ellos a Joaquín.

Jaime optaba por hablar con Fina para decirle a la dependienta que él ya no es un obstáculo para que ellas puedan estar juntas y felices y le explicaba que le ha dado vía libre a Marta para que pueda ser ella misma y le instaba a que hable con ella porque su mujer no tiene el valor suficiente para dar el paso y volver con Fina por lo que pueda suceder.

Tras un tiempo desaparecida, Begoña empezaba a preocuparse por el paradero de su madre y Jesús se ofrecía a ir en su búsqueda. Cuando Andrés se enteraba de la desaparición de Mercedes optaba por ayudar a buscarla por los alrededores de la finca. Y en esas, Jesús descubría a su suegra malherida en el suelo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 99 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 99 de ‘Sueños de libertad’

Jesús regresa a casa con Mercedes malherida entre sus brazos. Tras visitarla, Luz determina que la madre de Begoña debió sufrir una caída por una bajada de tensión. Con este susto, Jesús logra su objetivo y convence a su mujer de que Mercedes vuelva al sanatorio.

Después de todo lo sucedido, Andrés no duda en sospechar de que su hermano Jesús pudo estar detrás de la desaparición de su suegra y ser todo un plan para conseguir que la mujer volviera al sanatorio para no estar viviendo en casa con ellos.

Jaime acude a visitar a María a su habitación después de que Andrés esté preocupado por su estado de salud. Pero ella se niega a que el doctor la trate y él le pide que le diga la verdad y ella le dice que todo es una excusa para no acostarse con él por estar embarazada y el doctor le dice que no hay ningún problema para que puedan mantener relaciones sexuales.

Tras descubrir unas cartas de amor de un hombre a su padre Gervasio, Luis decide preguntarle a Joaquín si sabe quien es Mario Garcés. Entonces, su hermano extrañado le cuenta que era un topógrafo que iba mucho por su casa cuando Luis estaba interno. Más tarde, Joaquín se encara con Gema y le dice que sabe que le ha sido infiel con un hombre llamado Ernesto.

Por su parte, después de que Jaime le dijera a Fina que le había dado vía libre a su mujer para que pudieran estar juntas, la dependienta no duda en contárselo a Marta, que sigue empeñada en poner excusas para no dar un paso al frente. Finalmente, Fina consigue convencerla para volver a estar juntas.

Y Marta opta por contarle a Jaime la noticia agradeciéndole su apoyo. Él no duda en alegrarse por ella. Y es que parece que el doctor ya se ha dado por vencido después de descubrir que su tumor se ha extendido y ya no hay nada que hacer. Algo que no duda en compartir con Luz.