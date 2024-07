Así es ‘Los héroes del tiempo’, comedia desternillante de ciencia-ficción con Lisa Kudrow (‘Friends’)

Hace unos días han saltado las alarmas en el mundo de las plataformas de streaming. Apple ha anunciando que va a comenzar a recortar de forma drástica el presupuesto de sus series. Y es normal, porque pese a sus esfuerzos, salvo pocos ejemplos, no están dando los frutos deseados. Con excepciones como ‘Ted Lasso‘, sus series no están trascendiendo como las de los competidores. Así que alguien en Apple ha debido decir: ¿por qué gastarnos tanto si nadie nos ve? Por lo que ver algo similar a ‘Fundación’ cada vez va a ser más raro en la plataforma. Así que hay que aprovechar ‘Los héroes del tiempo’, que ha llegado a Apple TV+, porque no tendremos algo similar en un futuro cercano.

Basada en la película de culto ‘Time Bandits’ de Terry Gillian, que se estrenó en los años 80, la serie de Apple es una actualización de la historia. Pese a que ha sufrido muchas críticas por su reparto (en la original, los héroes del tiempo son personas con enanismo), es una de las propuestas de Apple más esperadas. Sobre todo porque contaba con el beneplácito de su creador. Pero también por quién está detrás de este nuevo proyecto: Taika Waititi, Iain Morris y Jermaine Clement. Responsables entre otras de ‘Lo que hacemos en las sombras’ o ‘Nuestra bandera significa muerte’. ‘Los héroes del tiempo’ rezuma comedia de estos tres proyectos, y ese es su principal punto a favor.

Con Lisa Kudrow (la mítica Phoebe de ‘Friends’) liderando el reparto, nos encontramos en ‘Los héroes del tiempo’ a Charlyne Yi, Rune Temte, Lisa Kudrow, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva y el niño Kal-El Tuck. Un casting que funciona bien, que parecen entenderse entre sí, y que recuerda a la serie de los piratas creada por el propio Taika Waititi. La premisa parte de cómo la habitación de un niño es un punto de encuentro temporal. Una zona primordial en los viajes en el tiempo. Y será cuando llegue este grupo de inadaptados temporales cuando el protagonista, Kevin, se vea inmerso en una de sus aventuras.

Así es ‘Los héroes del tiempo’

Embárcate en un cómico y arriesgado viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo recluta: un niño de 11 años que es un sabelotodo de la historia. Juntos emprenderán una emocionante misión para salvar a los padres del chico y al mundo.

La serie comienza con tranquilidad, pero de forma muy orgánica. Nos presenta la vida de Kevin, un niño apasionado de la historia, y que ha nacido claramente en la familia equivocada. Aunque le quieren y tratan de hacerle feliz, ni sus padres ni, sobre todo, su hermana, entienden lo que significa para él la historia. Tampoco en el colegio, donde es ignorado y visto como un friki repelente. Pero Kevin no se rinde. Es fiel a sus gustos y a sus principios, y eso demuestra el poderío que tiene su personaje. En vez de caer en escenas lacrimógenas, ‘Los héroes del tiempo’ muestra a Kevin casi como si fuera el germen de un héroe. Porque sabemos que lo va a ser, por supuesto. Y acompaña perfectamente a un mensaje de la película, muy similar al de ‘Indiana Jones y el dial del destino‘.

Hasta que una tarde abre su armario y se ve en una playa, a lo ‘Las crónicas de Narnia’. Pero en este caso, huyendo de unos vikingos sanguinarios. Ese será su primer acercamiento a los viajes temporales, hasta que una noche se cuelan en su cuarto el grupo de protagonistas, y tiene que huir con ellos, encontrándose en una legendaria batalla pirata de varios siglos atrás. Desde ese punto, ya vemos cómo van a cuadrar los personajes, y aunque a veces el humor naufraga, o no acaba de caer del todo bien, funciona. Sobre todo gracias a ella, a Lisa Kudrow, la auténtica maestra de ceremonias.

Lisa Kudrow es Penelope en ‘Los héroes del tiempo’. / APPLE

Su Penelope recuerda por momentos a una versión femenina de Jack Sparrow, y lo decimos en el buen sentido. Agarra su personaje, lo hace suyo y no lo suelta. Su don para la comedia surrealista es de admirar, porque mide tan bien los tiempos que arrastra a todo el mundo a su lado. Ya solo por ella, merece la pena ‘Los héroes del tiempo’. Y eso que no estaba muy convencida cuando aceptó el papel. “Estaba muy asustada pensando ‘Van a pensar que han cometido un error conmigo’ […]. Pero al final simplemente fue divertido», explicó en APNews. «Penélope no es un genio, pero va a fingirlo hasta creérselo. Y por mucho que se haga la dura, y probablemente lo sea, no puede esconder lo mucho que le importan las personas con las que está«. Así habló de su personaje en una entrevista para eCartelera.

Pero también hay que mencionar al chico protagonista, Kal-El Tuck (con nombre muy comiquero), que interpreta a Kevin con una maestría envidiable. Pese a algunos momentos demasiado excéntricos, casi siempre con el propio Taika Waititi de protagonista, ‘Los héroes del tiempo’ es una serie diferente para la actualidad. En otras plataformas más vistas, la serie se haría viral en cuestión de horas. Y, casi con total seguridad, tendría una gran legión de fans a sus espaldas. El problema es que es AppleTV+ la que está detrás y, aunque hace series de prestigio, no hace series que vea todo el mundo, y es una auténtica pena.

Así que sí, ‘Los héroes del tiempo’ merece la pena. Una serie de 10 capítulos que se emitirán semanalmente, y que te gustará si amas el humor surrealista. Pero también ese tipo de historias de aventuras con un grupo de inadaptados que acaba por formar una familia atípica. Y también unos efectos visuales de primer nivel. La serie tiene un despliegue artístico que juega en otra liga, y es de agradecer. ¿Preparado para viajar en el tiempo?