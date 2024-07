Adara Molinero dio plantón a ‘Supervivientes’ pese a estar prevista su presencia en el plató

¿Por qué Adara Molinero no estuvo presente en la tercera gala de ‘Supervivientes All Stars’? Es la pregunta que se hacen muchos espectadores después de que no hubiera ni rastro de ella en plató a pesar de que se había anunciado oficialmente que la velada iba a contar con la presencia de la joven como primera expulsada.

Finalmente no fue así y no hubo ninguna explicación al respecto. Tampoco se hizo referencia a su sonada ausencia en una noche que estuvo marcada fundamentalmente por la expulsión de Olga Moreno y por una Palapa muy bronca en la que Sofía Suescun y Marta Peñate protagonizaron un brutal enfrentamiento, que acabó con ésta última abandonando el set de grabación.

¿Cuál fue la razón por la que Adara Molinero dio plantón a ‘Supervivientes’ pese a que estaba previsto contar con ella? Lo cierto es que este reality no ha llegado en un buen momento para la influencer. Su periplo en esta edición de leyendas empezó con muy mal pie y con un estado anímico muy delicado, incompatible con una experiencia tan sumamente dura.

No obstante, en su entrevista como primera expulsada en ‘Tierra de Nadie’ el pasado martes se le vio recuperada de esa reacción alérgica que sufrió y con mejor ánimo. Por eso, ha sorprendido sobremanera que no estuviera presente en el plató del reality de Telecinco como así se había indicado por parte de la propia cadena.

Quizás en esa determinación de alejarse de los focos haya tenido que ver el inmenso revuelo que se ha generado en las últimas horas por su publicación de apoyo a Olga Moreno. En ella pedía el voto para salvar a la andaluza y dejaba una frase muy controvertida: «No me importa su pasado, me importa como ha sido conmigo».

De esta forma, la exconcursante cambiaba radicalmente de postura respecto a esos mensajes que en el pasado escribió mostrando su total respaldo y posicionamiento con Rocío Carrasco cuando esta contó en su docuserie los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores y el papel que ejerció Olga con sus hijos.

Las criticas le han caído en cascada y, hasta conocer su versión oficial, se especula con que eso puede ser la razón por la que Adara Molinero ha preferido dar un paso a un lado hasta que pase el chaparrón. Una polémica que además se produce en un momento convulso para ella, en el que tiene que ordenar sus ideas como ella misma reconoció en su entrevista con Jorge Javier.