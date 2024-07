La incendiaria publicación que Adara Molinero lanza sobre Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Adara Molinero se convertía, para sorpresa de muchos, en la primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ frente a Olga Moreno. Si bien, es cierto que fue ella misma la que pidió a sus seguidores que no la salvaran porque deseaba regresar a España debido a la reacción alérgica que sufrió y a lo mal que lo estaba pasando psicológicamente.

Y es que la llegada de la influencer no fue bien recibida por la mayoría de sus compañeros, ya que se incorporó tres días más tarde. El vacío que le hicieron y su enfrentamiento con algunos de ellos, como Marta Peñate, provocó que Adara pidiera desesperadamente a los suyos que no la votaran. Los únicos que intentaron convencerla de que no tirara la toalla fueron su expareja, Bosco, y Olga.

Por tal motivo, ante la nueva nominación de la sevillana tanto Adara Molinero como su madre, Elena Rodríguez, han dejado claro que quieren que Olga Moreno se salve. Unos mensajes en redes sociales que han dividido a sus seguidores. Por un lado están los que consideran que hacen bien diciendo lo que piensan, y por otro los que no olvidan el apoyo que, en el pasado, la ganadora de ‘GH VIP 7’ brindó a Rocío Carrasco. Razón por la cual critican este apoyo público a una persona que tanto daño le hizo.

El post de Adara Molinero sobre Olga Moreno que lía la mundial

«Solamente hubieron 2 personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso como en la vida me guio por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla. No me importa su pasado, me importa como ha sido conmigo», ha escrito Adara en su perfil de X. De esta forma, hace referencia a esos mensajes que en el pasado escribió mostrando su respaldo y posicionamiento con Rocío Carrasco cuando esta contó en su docuserie los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores y el papel que ejerció Olga con sus hijos.

Solamente hubieron 2 personas que me sostuvieron con sus abrazos y estando a mi lado. Una de ellas es Olga. En el concurso como en la vida me guio por mis sentimientos y ella me hizo sentir bien. Yo voto para salvarla 💕 no me importa su pasado me importa como ha sido conmigo — ADARA MOLINERO (@AdaraMolinero) July 3, 2024

Por su parte, su madre, Elena Rodríguez, también ha compartido una captura votando a Olga. Junto a un escueto mensaje: «Por todos los abrazos que la diste antes de saltar». Ambas han recibido el ataque de muchos seguidores de Rocío Carrasco que no entienden este cambio de postura tan radical. No obstante, es cierto que también han recibido el aplauso de otra corriente, los que defienden su libertad de expresión para decir lo que piensan y los que están a favor de Olga Moreno. La controversia es máxima.

#ContigoAdara por todos los abrazos que le diste antes de saltar 🚁 pic.twitter.com/0f8UkKmf4q — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) July 3, 2024

‘no me importa su pasado me importa como ha sido conmigo’ but also Adara pensando distinto cuando su pasado si tenía relevancia social



no cariño, a las víctimas no se las apoya por un puñado de likes para luego olvidarse porque una mierda de persona se porta bien contigo xd pic.twitter.com/3aDGM6NqqK — alitta (@RcPorta_) July 3, 2024

“No me importa su pasado me importa como ha sido conmigo”



Si un violador no te hace nada a ti pero sabes lo que le ha hecho a otras, a ti te da igual lo que haga no ???



Pos ok — Mave (@Cruelladevil29) July 3, 2024

Con lo que está pasando cn semejante gilipollez y algo tan sencillo de entender y sobretodo respetar me doy cuenta de lo malita q est la gente en twiter… tanto twiter hace q perdais la perspectiva de las cosas y de la vida. En serio. — ♡ SU ♡ (@La_Bushi) July 3, 2024

Y isto era broma ? No és más importante lo que pase en realidad o un concurso? Que te apoyo porque sabía que sola no podía con Sofía y ahora se junto a marta pic.twitter.com/GToVpYkAZz — Raquel Gouveia (@RaquelG90136407) July 3, 2024

Vaya vergüenza me parece este tweet. — Gato negro 🖤🐈‍⬛ (@tvgatonegro) July 3, 2024

Que grande eres @AdaraMolinero , te has ganado mi total admiración. 💜 — Carito007 (@carolain_007) July 3, 2024

Muy bien hecho Adara 👏🏼. Si no has tenido problemas personales con esa persona no tienes por qué llevarte mal.



Tú eres tú y punto 👏🏼 — Siempre Adara ✈️💜🚲 (@MuchaAdara) July 3, 2024

Solo deseo que nunca tengas q ver esto de tu hijo, abducido y raptado, por parte de la mujer de tu maltratador.

A veces no queremos aprender por experiencia ajena y tenemos q vivirlo.

Que triste apoyar esto por 2 abrazos interesados

Suerte que RC renació.https://t.co/5018mS2yK3 — maria fernandez 🇵🇸 (@pizpifernandez) July 3, 2024

sabes que te aprecio, pero esto me parece vergonzoso, entiendo que estos tres días haya sido tu apoyo, pero en la vida, como en un concurso Olga sigue siendo la misma, y ella ha demostrado ser una persona mala, aunque lo intente disimular con una sonrisa en SV, no nos engaña — daviid 💫🌴 (@davidsueescun) July 3, 2024

Gracias por ser valiente y haberte dejado conocer por ella, sin prejuicios del pasado. Aunque todos esten en contra, los que la conocemos entendemos tus palabras. Gracias infinitas Adara❤️ — Gabilito🦊 (@ByGabi24) July 3, 2024