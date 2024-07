La hermana de Olga Moreno señala un complot de Abraham y Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Olga Moreno está viviendo unas primeras semanas en ‘Supervivientes All Stars’ llenas de tensión con algunos de sus compañeros. Por suerte, desde fuera, su hermana Silvia continúa defendiéndola a capa y espada y cargando contra todo el que intenta manchar su concurso. Según recoge Semana, la familiar de la televisiva ha vuelto a estallar contra la organización del reality y en concreto contra Abraham García por su último desencuentro en la isla.

Hace unos días, Silvia Moreno ya denunció las supuestas «estrategias sucias» de Sofía Suescun y atacó a la de Pamplona por su inquina contra la ex mujer de Antonio David Flores durante los primeros días en Honduras. Ahora, la sevillana ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para despacharse a gusto.

La hermana de Olga Moreno sobre Sofía Suescun: «Para mí es un cero como persona»

«Estoy muy indignada con el comportamiento de algunas personas hacia Olga. Me parece que no se lo merece y están intentando desacreditarla», comenzó señalando la hermana de Olga Moreno sobre el supuesto complot que se ha formado en los Cayos Cochinos contra la superviviente. «Los vídeos no respaldan las palabras de algunos compañeros en su contra, lo cual es un punto a nuestro favor», añadió aliviada, según recoge el citado medio.

Visiblemente molesta por el trato que Olga está recibiendo en el reality en su segunda estancia, ha cargado especialmente contra Sofía Suescun y Abraham García, que según ella mantiene una actitud «penosa» con su hermana. «Sofía parece que ya venía con una estrategia aprendida desde fuera. Se ha visto que busca vídeos para desprestigiar a mi hermana, aunque no lo he ca conseguido ni lo conseguirá. Da pena… Para mí es un cero como persona, aunque tenga valía en las pruebas… ese tipo de personas me producen repulsión y rechazo en mi vida», sentenció Silvia sobre la hija de Maite Galdeano.

Si bien la de Pamplona no es su concursante favorita, el ganador de ‘Supervivientes 2014’ tampoco es santo de su devoción. «Anoche demostró con sus actos que, a pesar de que hubo más de una persona que hizo comentarios sobre la polémica del famoso risotto, fue a Olga a la que le cayó la chapa», señaló sobre el de Campo Real, que también se ha visto envuelto en una situación nada agradable con Olga Moreno durante estas semanas.

«El verdadero ‘palmero’ es él»

«Para mí, está más que claro que este chico todo lo hace solo para ganarse la admiración y el favor de su Sofi. Para mí, el verdadero ‘palmero’ es él, indiscutiblemente», insistió Silvia Moreno en sus redes sociales. Y la sevillana tampoco ha perdido la oportunidad de recordar a sus seguidores el buen concurso de Olga.

«En la prueba de recompensa fue muy inteligente. A pesar de haber sido criticada en el plató por ello, optó por posicionarse en el grupo que, por el estado físico de todos ellos y así lo han demostrado en todas las pruebas, tenían todas las papeletas de ganar», aseguró la sevillana, que para terminar pidió el voto para salvar a Olga Moreno en la gala del próximo jueves.