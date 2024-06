La hermana de Olga Moreno hace este controvertido señalamiento contra Sofía Suescun

La convivencia entre Sofía Suescun y Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’ no ha comenzado con buen pie. Aunque la tensión entre ambas era de esperar por la amistad de la de Pamplona con Rocío Carrasco, pero el enfrentamiento no se ha hecho esperar ni una semana. La hermana de Moreno no ha tardado en cargar contra Sofía, según ha recogido Semana, después de que esta acusase a la sevillana de «víctima» en un cruce de ataques que revolvió las polémicas del pasado.

Todo empezó cuando la ex de Antonio David explicó a sus compañeros que le había dolido la nominación de Abraham García, algo que la hija de Maite Galdeano no tardó en criticar. Después de acusarla de víctima, la sevillana intentó defenderse, pero la ganadora de ‘Gran Hermano’ tenía preparado su arsenal de reproches.

«Tú eres la reina de las víctimas, te gusta mucho y es el papel que siempre has tenido. Eres la experta en darle la vuelta a las historias. No creo que tengas la conciencia muy tranquila», señaló Sofía Suescun, haciendo que Olga Moreno lanzase una advertencia con tono serio. «Hay que discutir de supervivencia, no de lo que hay fuera», espetó la concursante en un intento de frenar el desagradable cara a cara que se había ido gestando en Honduras.

Pero lejos de solucionarse, durante la gala de este martes, cuando Suescun vio las imágenes de Olga llorando, optó por tirar de ironía. «En este caso no lo he dicho de verdad, estoy un poco saturada de los lloros. Te puedo asegurar que he llorado muchísimo y no me has visto ni tú ni nadie», señaló la hija de Maite Galdeano, algo que ha provocado la furia en la hermana de la sevillana.

La hermana de Olga Moreno estalla contra Sofía Suescun: «Víctima… ¡Le dijo la sartén al cazo!»

Olga Moreno y Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’

«Ayer fue una noche intensa, ¡muy intensa! Aún estoy alucinando con el papelón y la clara escenificación que se marcó Sofía en los vídeos que pudimos ver. Con qué soberbia e inquina inventó palabras que para nada se asemejaban a la realidad», comenzó señalando la hermana de Olga Moreno, según recoge Semana. «Encima, las imágenes eran tan obvias que no había por donde cogerlas. Vamos, que le salió el tiro por la culata», añadió Moreno.

Y pese a no estar en plató para defenderla, la hermana de la concursante no ha dudado en sacar las garras contra la experta en realities. «Decir que Olga siempre va de víctima… Perdona, esta chica no tiene memoria por lo que veo. ¡Le dijo la sartén al cazo!», insistió la familiar de la superviviente, que no da crédito al machaque de Olga nada más arrancar la edición. A su vez, no se cortó en alabar la actitud de la sevillana ante los ataques.

«Olga nos está dando todo un espectáculo»

«Qué bien respondió Olga! Le reprochó a Sofía el porqué y con qué fin lo hacía si ni siquiera la conoce, y que al menos se permitiera conocerla antes de sacar conclusiones que no se asemejan para nada a su realidad», continuó explicando la defensora a distancia de Olga Moreno. «¡Ole, ole y ole por mi hermana!», terminó aplaudiendo Moreno, que está siguiendo muy de cerca los primeros días de la ex de Antonio David Flores en los Cayos Cochinos.

«En cuanto a las pruebas, Olga nos está dando todo un espectáculo. Nos hace sentir cada movimiento, mirada o gesto que hace, ¡y eso es maravilloso! Qué bien llevados esos 48 años, madre mía», acabó señalando la hermana de la Sevilla, que seguro seguirá pronunciándose durante esta edición ante las injusticias que sufra la sevillana durante su estancia en Honduras.