Abraham García da un monumental repaso a Olga Moreno con lo que le suelta en ‘Supervivientes’

Olga Moreno vuelve a estar en boca de todos debido a su paso por ‘Supervivientes All Stars‘. Tras las últimas contiendas vividas contra Sofía Suescun, ahora es Abraham García el otro concursante con el que ha protagonizado un tenso momento en los Cayos Cochinos. Un enganchón que tuvo como origen la elaboración de un risotto. Precisamente la autoría sobre este codiciado plato ha abierto un nuevo cisma, ya que Olga Moreno había felicitado únicamente a Alejandro Nieto por su buen hacer en la cocina a pesar de que también había intervenido Abraham.

A partir de ahí, se ha desatado un cachondeo en playa a las espaldas del concursante por atribuirse un mérito que no era suyo, pues solo había colaborado en los últimos cinco minutos de cocinado. Unos comentarios con sorna liderados por Olga y que han llegado a oídos de Abraham García. «Era todo como una broma. No sé puede hacer una broma aquí. Yo me quedo callada, tranquila y como en la mili. No entiendo nada. Yo maleducada para nada. No soy palmera de nadie… Voy a estar callada, más callada que en misa, ya está», se ha excusado Olga Moreno ante las críticas recibidas.

Lejos de quedarse callado, Abraham García le ha arreado: «Mi hermano con seis años es más coherente que alguno de mis compañeros. Lo único que hice fue ayudarle y rematarle. No me he marcado el pisto de que el risotto fuese mío y ya habéis visto cómo a mis espaldas se han reído de mí toda la mañana burlándose y, en vez de decírmelo a la cara, riéndose todos».

«Si te lo dije a la cara, te lo estoy diciendo aquí y en la playa», se ha defendido Olga Moreno ante lo que Abraham García le ha vuelto a espetar: «Sí, a las tres de la tarde lo has dicho y llevas riéndote toda la mañana. Todo lo que habla es a las espaldas riéndose. Yo todo lo que digo es a la cara siempre». En ese instante, Olga ha vuelto a recriminarle su postura: «¿Tu qué tienes? ¿Fijación hacia mí?».

Un dardo que ha hecho saltar a Sofía Suescun: «Olga, que no todos tenemos fijación hacia ti. Es una historia entre los dos, no es una fijación absoluta hacia ti». «Aquí cada uno queda como lo que es. Todo el mundo por las espaldas», ha proseguido Abraham dejando patente su animadversión con Olga.

Se reaviva la guerra entre Abraham García y Olga Moreno

Por si fuese poco, ‘Supervivientes’ ha emitido un nuevo vídeo en el que se ha podido ver cómo el conflicto ha ido a más cuando, con malicia, Olga Moreno ha vuelto a sacar el tema. «No sé a qué viene eso. No he dicho en ningún momento que yo hice ese arroz. La palmera está (Olga), ¿de qué va? Me parece de niña pequeña y más la broma a las espaldas. No he dicho en ningún momento que hice ese risotto. Aquí las cosas a la cara, es más falsa aquí la gente», se ha desahogado en un primer momento.

Lejos de quedase ahí, Abraham García ha continuado dando un repaso de órdago a Olga, llamándole palmera y cuestionando su personalidad: «Las palmeras que tienen menos personalidad que la hostia… Eso se dice a la cara desde el inicio». «Que era en plan coña, que nos hemos reído todos, pero que si quieres la tomas conmigo otra vez», se ha victimizado Olga Moreno, quien en directo ha vuelto a apuntar: «Ha quedado claro que se lo he dicho a la cara, que era en plan broma, no he ido por la espalda ni nada». «Yo es que no sé si se piensa que la gente es tonta en casa. Aquí la gente queda como lo que es, que llevo muchos años en esto y no la quiero ni cerca», ha concluido Abraham García, rompiendo definitivamente com ella.