Adara Molinero reacciona así al enterarse de la boda sorpresa de su madre, Elena Rodríguez

Hace poco menos de una semana que Adara Molinero se convirtió en la primera expulsada oficial de ‘Supervivientes All Stars‘. A su llegada a plató, la joven ha tenido que hacer frente a su breve pero intenso paso por los Cayos Cochinos. Además de abrirse en canal y exponer cómo se siente, Adara Molinero ha podido sorprenderse al descubrir una noticia de la mano de Jorge Javier que desconocía por completo.

Todo ha comenzado al terminar su entrevista. Tras tratar los puntos más destacados de su concurso, el presentador le ha asegurado: «Adara, debes saber algo muy importante que ha ocurrido en tu ausencia». Visiblemente descolocada, la joven ha compartido: «Me estás acojonando». «¿Siempre te cuenta todo?», ha proseguido planteando Jorge Javier, ante lo que la respuesta de la joven ha sido tajante: «No, las madres siempre se guardan algo para sus hijos».

De igual manera, Adara Molinero ha confesado contarle todo a su madre. «¿Se podría haber enterado de algo que no le contaste?», le ha cuestionado el presentador. Frente a ello, Adara Molinero ha comenzado a inquietarse: «Uf, me va a dar algo. Por Dios». «¿Tú crees que conoces a tu madre? ¿Crees que te puede sorprender con algo?», ha vuelto a insistir Jorge Javier. «Aunque no lo parezca somos iguales», ha deslizado la concursante al tiempo que ha compartido: «Me estoy asustando, la verdad».

Poco a poco, Jorge Javier ha seguido dándole más detalles: «Va a cambiar algo en tu vida». «Me vas a dar la noticia y ni siquiera sé dónde está», ha compartido ella visiblemente nerviosa. Precisamente por ello, el presentador le ha ofrecido la oportunidad de abandonar el plató: «Pregúntate por qué, ¿estás preparada? Te doy la oportunidad de que no lo quieras saber en un plató por cómo te lo puedes tomar».

Se desvela la sorpresa que involucra a Adara Molinero

Finalmente y con Adara Molinero en plató, el programa ha emitido el vídeo de la pedida de mano de Elena Rodríguez, madre de Adara. Una noticia que ha pillado desprevenida a la joven, quien reaccionaba preguntándose: «¿Se casa? Ah, ¡qué fuerte! Pero, ¿dónde están? ¡Qué fuerte!».

A pesar de la emoción y sorpresa, Adara Molinero ha asegurado saber los planes del futuro marido de su madre: «Es que Jorge, fui cómplice. Él estaba súper ilusionado, emocionado…. ¿tú crees que le gustará ese anillo? Me lo enseño a escondidas». Por si fuese poco, Jorge Javier ha rematado la sorpresa apuntando: «Pues ya está, que se casa y ¡está embarazada! Sí, sí, de verdad». Una broma que, aunque a priori parecía que Adara Molinero se había creído, no ha cuajado.