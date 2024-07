A Alfonso Arús le preguntan si dejará Atresmedia por la competencia y su respuesta es tajante

‘Aruser@s’, el programa matinal que presenta Alfonso Arús en La Sexta, se han convertido en uno de los más longevos y el más exitoso del canal de Atresmedia. El magacín ha alcanzado un gran 17,8% de share, muy por encima de la media de la cadena. Este éxito se debe a que es un espacio innovador y atractivo que combina información con entretenimiento.

Alfonso Arús ha concedido una entrevista a ‘Informalia’ donde hace balance de su etapa en La Sexta y, de paso, aclara su futuro en Atresmedia. ¿Dejará el grupo de comunicación para fichar por la competencia? Desde luego, ofertas no le faltan, pero él tiene muy claro que, por el momento, seguirá conduciendo ‘Aruser@s’, aunque ello implique levantarse a las 2 de la mañana para estar todos los días a las 7 frente a la cámara.

«La verdad es que una oferta directa no. Los contactos siempre surgen de una manera tímida y yo siempre los he intentado evitar porque tengo claro que quiero continuar en Atresmedia. Jugar a tener ofertas para aumentar un caché no va en mi estilo. Lo más honesto es decir que estás bien y que no quieres cambiar de aires», asegura el comunicador catalán al citado medio de comunicación.

Alfonso Arús no quiere que se le llame ‘rey de las mañanas’

Pese a su éxito en las mañanas de La Sexta, Alfonso Arús reconoce que «no nos podemos relajar nunca, porque nuestro programa es en directo y todos los demás, a esa hora, también. Hay que estar muy atento a todo lo que puede pasar en la actualidad». Eso sí, pide que no se le llame ‘rey de las mañanas’: «Para mi la reina de las mañanas fue María Teresa Campos».

«Ese título honorífico no me interesa lo más mínimo. Me gustaría más que la gente creyera que yo innové algo, porque creé un formato nuevo, pero no por tener más o menos audiencia. Pepe Navarro inventó un formato nuevo cuando hizo las mañanas y se le ha reconocido poco. Hermida también ideó muchas cosas. Lo de reina de las mañanas surge porque antes solo competían mueres y ahora eso se ha trasladado a las tardes… Me autodenomino ‘búfalo de las mañanas’, como me podría poner el bisonte. Los títulos son transitorios», sentencia.