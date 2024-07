Alfonso Arús tiene que aclarar el futuro de ‘Aruser@s’ y comunica la fecha de su despedida

Con la llegada de las vacaciones de verano, son muchos los programas de televisión que se despiden de su audiencia. Pablo Motos cerró la temporada de ‘El Hormiguero’ el pasado lunes recordando a los seguidores del espacio que se reencontrarán en septiembre, pero no es el caso de todos. Alfonso Arús, por ejemplo, se ha visto obligado a aclarar cuándo volverá realmente ‘Aruser@s’ tras haber leído una información errónea sobre su regreso a La Sexta.

El presentador de ‘Aruseros’ aprovechó la recta final del programa este jueves para ofrecer una doble aclaración a todos sus espectadores. Tras su repaso de las noticias de actualidad junto a Paula del Fraile, Arús procedía a despedirse de su compañera, que se iba de vacaciones de verano. «Muchísimas gracias una vez más y también por este año fantástico, gracias Paula», señaló el presentador antes de lanzar un comunicado.

Alfonso Arús aclara cuándo volverá ‘Aruseros’

Fue entonces cuando aprovechó para aclarar los rumores sobre la fecha final en la que el espacio de La Sexta regresará a la parrilla televisiva para su nueva temporada. «Nos vemos a la vuelta, en agosto. Porque ha sido información de que nos vemos en el mes de septiembre, y no. Volvemos en agosto», señaló de forma rotunda Alfonso Arús.

Alfonso Arús en ‘Aruseros’

«El 26 de agosto ya estamos aquí», insistió el presentador de ‘Aruser@s’, que retomará sus emisiones diarias mucho antes que otros rostros televisivos como Ana Rosa Quintana. A su vez, también aclaró que todavía no ha llegado el momento de hacer las maletas para la temporada estival y despedirse de sus espectadores.

«No nos vamos hasta el 12 de julio, que también hay gente que nos da por vacacionados. Que no, que estamos aquí«, añadió Alfonso Arús respondiendo a los mensajes que le habían llegado por parte de la audiencia. «Que lo de ahora no es repetición, que es directo. No nos vamos hasta el día 12», insistió el comunicador para zanjar los rumores.