El claro vaticinio de Ana Rosa ante la apuesta de Telecinco por Latre para batir a Pablo Motos

Es una de las novedades de la próxima temporada televisiva que más curiosidad suscita: el salto de Carlos Latre a Telecinco con un formato para el access prime time del que, por ahora, no se conoce nada. El humorista se lanza con este arriesgado reto de luchar contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, que, después de varios años siendo su casa, pasará a convertirse en su máximo rival. Y por ello han preguntado a Ana Rosa Quintana.

La veterana presentadora, que ha cerrado temporada en ‘TardeAR’ y se ha marchado de vacaciones hasta septiembre, se ha mojado en unas declaraciones a FórmulaTV sobre cómo cree que se va a presentar la batalla entre Latre, Pablo Motos y David Broncano, que también irrumpirá en esa codiciada franja desde TVE a partir de septiembre. Un trío de ases que presagia una lucha interesante.

«Mi pronóstico es muy halagüeño, creo que puede hacer algo alternativo. Latre es una persona que es un genio y cae muy bien«, empieza opinando Ana Rosa, deshaciéndose en halagos hacia el showman y haciendo hincapié en que su augurio es prometedor. «Me consta, porque estuve hablando con Carlos, que están haciendo un trabajazo con el formato», ha avanzado la periodista. De momento, como apuntamos, no se ha filtrado ni un solo detalle del mismo. Tan solo se ha lanzado una primera promo de bienvenida.

«Yo tengo muchísimas esperanzas en Latre. ‘El Hormiguero’ es una competencia dura y Broncano es una incógnita, porque el público de Televisión Española y el suyo no es el mismo, así que vamos a ver qué pasa», concluye la comunicadora de Mediaset; que en su momento fue crítica con el fichaje de Broncano por TVE, sumándose a las voces que señalaban una injerencia del Gobierno.

Ana Rosa Quintana, ante la llegada de Jorge Javier a las tardes

Por otro lado, en una entrevista para El Correo, Ana Rosa Quintana también habla claro de la llegada de Jorge Javier Vázquez a las tardes con ‘El Diario de Jorge’. Un talk show de testimonios que reemplazará a ‘Así es la vida’ a partir del 29 de julio. «Jorge está en estado de gracia y es un gran comunicador y yo creo que el programa va a funcionar. Además, espero y deseo que funcione porque eso también nos va a beneficiar mucho a nosotros», valora, en referencia al arrastre.

Por último, cuestionada por cómo ha encajado que Jorge la vaya arrebatar media hora de duración a ‘TardeAR’, Quintana responde tajante: «No, aquí nadie quita nada. Yo desconozco el formato, no he visto cómo es, pero los programas tienen la duración que necesitan. Si el programa necesita veinte o quince o media hora más, pues es lo normal. O sea no te quitan nada. Para mí, lo más importante es el arrastre que nos deje«.