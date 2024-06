Alfonso Arús lanza este indigesto recado a Telecinco ante el embarazo de Alejandra Rubio

Este martes, 25 de junio, ‘Aruser@s’ ha dedicado parte de su programa a comentar el embarazo de Alejandra Rubio. Y Alfonso Arús no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a todos aquellos medios de comunicación que se están lucrando con el tema del momento en lo que a la crónica social se refiere.

En el magacín matinal de laSexta han mostrado las palabras de Aurelio Manzano en ‘Estando contigo’, donde criticó duramente a Terelu Campos por justificar que su hija vendiese la exclusiva de su embarazo. «La niña (Alejandra Rubio) ha vendido la exclusiva porque no sabe hacer otra cosa que vender exclusivas y vivir del apellido Campos», aseguró el periodista en el citado programa.

Ante semejantes declaraciones, Alfonso Arús no se lo ha pensado dos veces y ha salido en defensa de la joven, lanzando un dardo a los medios de comunicación que están explotando la noticia. «Hay gente que vende exclusivas, pero también es verdad que hay muchos medios de comunicación que viven solo y exclusivamente de un tema y que no lo sueltan nunca», ha empezado diciendo el presentador de ‘Aruser@s’.

Alfonso Arús defiende a las Campos

«Entiendo que, si hay una persona que no merece atención porque no vende exclusivas, lo lógico sería pasar de esa persona o no hacerlo durante tantas horas», ha proseguido Alfonso Arús. Y es que, el embarazo de Alejandra Rubio se ha convertido en el tema más comentado en todos los programas dedicados al corazón, como ‘D Corazón’, ‘Mañaner@s’, ‘Así es la vida’, ‘Fiesta’ o ‘Ni que fuéramos’.

El comunicador ha defendido a la familia Campos: «No solo sucede en esa cadena (Telecinco), sino que en otra cadena y en otras muchas cadenas ocupa horas y horas. Por lo que tiene un poco de lógica que, si apareces durante tantísimos minutos en televisión, tú saques algún rendimiento. Lo tonto sería no hacerlo».

Su mujer, Angie Cárdenas, también era de la misma opinión: «Ellas saben que les van a preguntar. Entonces, entiendo que decidan cobrar una cantidad económica». Incluso ha asegurado que las Campos cobran poco para la cantidad de horas televisivas que generan con sus declaraciones.