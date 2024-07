Alfonso Arús dicta sentencia a Broncano con este alto aviso a TVE para ‘no descabalgarse’

Alfonso Arús está atravesando su mejor época profesional. El presentador de ‘Aruser@s’ ha cerrado temporada con un excelente 17,8% de share en LaSexta, una cadena con un 6,5% de media. Un éxito sin precedentes en la historia del canal de Atresmedia que él vive con ilusión, pero con los pies en el suelo.

El comunicador ha concedido una entrevista a ‘Informalia‘ donde, entre otras cosas, hace balance de sus años en el magacín matinal de laSexta y, además, se pronuncia sobre otros muchos temas de actualidad, como es el caso del fichaje de David Broncano por RTVE. Algo que él considera positivo, ya que, «además de un servicio público, entiendo que TVE quiera ser competitiva«.

«Broncano es una opción para el access, como Carlos Latre para Telecinco, pero ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos llevan muchos años de ventaja como programa de entrevistas. Es lo mismo que pasó con ‘Cuentos Chinos’. Creo que para un access hay formatos más diferenciados que igual también podrían funcionar. Como apuesta, creo que TVE tiene que intentar no descabalgarse, a esa hora y otras. La gente sí que pasa por TVE -lo hace con el fútbol-, otra cosa es que luego no les interese. Pero es una cadena fácilmente reflotable porque todo el mundo conoce La 1″.

Alfonso Arús confiesa cómo es trabajar con su familia

Alfonso Arús trabaja codo a codo con su familia, colaboradores del programa que él presenta. Algo que él considera que «ayuda a no tener que hablar del trabajo en casa porque ya está todo dicho. Se me ha tildado de hacer un programa con toda la familia, pero si no estuvieran preparados no estarían. Y no solo no desentonan, sino que todos están preparados. Es un negocio familiar, sí, como hay mercerías que también lo son».

Sobre cómo es como jefe, el comunicador reconoce ser «buen jefe porque dejo hacer mucho. No soy de reuniones ni de broncas, pero sí soy exigente. ‘Aruser@s’ tiene alma porque los colaboradores tienen alma, muestran un tono optimista, insuflan moral, no se pisan y no muestran malos rollos», asegura.

Respecto a cómo lleva el tema de las audiencias, Alfonso Arús confiesa que «aunque no me crea nadie, me preocupa más cómo queda el programa que el dato que haga ese día. Me importa mucho la calidad, que yo vea que las cosas fluyen bien. Y si luego hay buena audiencia, mejor. Pero yo nunca he tenido presión en laSexta, ni con un 9% ni con un 20%».

«La reina de las mañanas fue María Teresa Campos»

Pese a esos buenos datos de audiencia, deja claro que «no nos podemos relajar nunca, porque nuestro programa es en directo y todos los demás, a esa hora, también. Hay que estar muy atento a todo lo que puede pasar en la actualidad». Eso sí, pide que no se le llame ‘el rey de las mañanas’: «Es un título horroroso. Para mí la reina de las mañanas fue María Teresa Campos, porque inventó un concepto que incluía todos los géneros: mesa política, humor, corazón… Lo mezcló de maravilla y ha servido de referencia a los que han venido después».

Si algo tiene claro Alfonso Arús es que «quiero continuar en Atresmedia. Jugar a tener ofertas para aumentar un caché no va en mi estilo. Lo más honesto es decir que estás bien y que no quieres cambiar de aires». Tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar de Sussana Griso y su lucha por las audiencias: «Tenemos muy buna relación. Por lo que he hablado con los jefes lo que les importa es la suma de los dos programas, como grupo. Juraría que están encantados, porque sumamos de forma generosa respecto a la competencia».

Por último, el presentador revela los límites que les impone Atresmedia a la hora de hablar de personajes o temas de otras cadenas. «Llevo muchos años en esto y sé qué puede molestar o qué les puede poner en un compromiso. No hace falta que me llamen, porque yo ya sé lo que les puede perjudicar. He trabajado en la SER, en Cope y en todos los sitios he sabido cómo van las cosas. Si estás en la Cope, por ejemplo, lo lógico es no arremeter contra la Iglesia. Eso no es censura, es pura lógica. Ahora estoy en Atresmedia y entiendo que cualquier cosa relacionada con Mediaset se puede analizar de una forma que puede ser la óptima o no. Prefiero que no me tengan que llamar», sentencia.