‘Supervivientes’ da la sorpresa con quién es la expulsada definitiva a las puertas de la final

Una semana más y ya van 14, ‘Supervivientes 2024′ ha celebrado una vibrante gala comandada por Jorge Javier Vázquez. Como viene siendo habitual, el reality ha celebrado una determinante expulsión que ha dejado, a decisión de la audiencia, a Aurah Ruiz fuera del concurso de manera definitiva tras 92 días de concurso y 11 salvaciones a sus espaldas.

Es necesario remarcar que hace tan solo una semana se llevaron a cabo unas nuevas y decisivas nominaciones en La Palapa. Desde ese enclave tan característico y al término de la gala, cuatro concursantes quedaron expuestos: Aurah Ruiz, Arkano, Marieta y Gorka Ibarguren. Sin embargo, este último esquivó la nominación al sustituirse por Pedro García Aguado gracias a su condición de ‘líder de líderes’.

A pesar de ser cuatro los concursantes expuestos, uno de los nominados obtuvo el beneplácito de los espectadores: Arkano. El rapero consiguió imponerse a sus compañeros y, por ende, permanecer una semana más en los Cayos Cochinos. Con el listado de nominados reducidos a tres, Jorge Javier ha comenzado la nueva gala de ‘Supervivientes’ mostrando el estado del televoto.

Tal y como se ha podido ver en el pantallón del plató, uno de los concursantes nominados se ha alzado con el 47% de los votos a su favor. Más distanciado se ha mostrado otro de los nominados puesto que se ha hecho con un 28% de los votos. Por su parte, la concursante que menor porcentaje de apoyo ha recibido reunía un pobre 25% de los votos.

De vuelta a la expulsión semanal, Jorge Javier Vázquez ha cerrado el televoto para, acto seguido, comunicar la primera salvación. En concreto, Pedro García Aguado se ha librado de la expulsión en un momento clave para el reality. Por tanto, este indulto dejaba la expulsión en un duelo que dejaba en el aire el concurso de Aurah Ruiz y Marieta.

La decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Tras anunciar la salvación de Pedro García Aguado, Jorge Javier Vázquez ha compartido la decisión final de la audiencia. Una determinación muy ajustada puesto que la última actualización de los porcentajes dejaba los siguientes datos: 52 y 48%. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Marieta», fueron las palabras empleadas por el presentador de la gala. Por ende, Aurah Ruiz se convierte en la nueva expulsada del reality.

Las primeras palabras de Aurah Ruiz como expulsada no tardaban en llegar: «Estoy contenta, de verdad, ya me tocaba». En al misma línea, ha enfatizado: «Tengo que decir que estoy muy feliz. Para mí yo ya he ganado. Tengo que dar las gracias a la organización, a toda la gente que está y no se ve. Se han portado increíblemente bien, es un equipo increíble. Supervivientes gracias por darme la oportunidad de estar aquí, me la llevo como experiencia, la utilizaré y nada, les digo a mis compañeros que les quiero mucho, a unos más que a otros, pero que sigan luchando que falta poco, no sabemos cuánto, pero que sigan. Me voy con una sonrisa increíble».