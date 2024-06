‘Supervivientes: All Stars’ confirma como concursante a uno de los ganadores más destacados

‘Supervivientes All Stars’ ya cuenta con siete concursantes confirmados entre sus filas. La versión especial del reality de supervivencia que Telecinco prepara ya encara los últimos preparativos de cara a su inminente estreno. Lo último que se ha podido conocer es la identidad del séptimo concursante confirmado por la cadena: Alejandro Nieto.

Dicha noticia se ha dado a conocer durante el debate dominical. Antes de entrar en plató, Sandra Barneda ha cebado su identidad diciendo: «El nuevo o nueva concursante de ‘Supervivientes All Stars ganó un certamen de belleza y fue declarado el más guapo de España y también ganó su edición de ‘Supervivientes'». Acto seguido, Alejandro Nieto ha entrado en plató entre aplausos y vítores y es que cabe recordar que fue uno de los concursantes más queridos de su edición.

Nada más entrar en plató, Alejandro Nieto se ha mostrado especialmente ilusionado con su papel en el reality. «Al final nos enfrentamos titanes, hay gente muy fuerte y no sé, voy con otras expectativas. No sé cómo voy», ha comentado en un primer momento. A pesar de ello, Alejandro Nieto ha asegurado que busca alzarse con el premio final del reality y revalidar su condición de ganador.

«Voy a ser como siempre soy, tú me conoces Sandra. Siempre voy a intentar dar lo mejor que pueda y nada, que gane el mejor. Pero yo voy con ganas de ganar otra vez, no te creas que no», ha declarado Alejandro Nieto visiblemente nervioso. «Estoy convencidísima, pero como dices tú no solo vais los mejores, pero va a ser una edición muy compleja con pruebas mucho más duras así que muchísima suerte», le ha comunicado la presentadora.

🏝 Alejandro Nieto, ganador de S|V 2022, concursante de S|V ✨️All Stars ✨️ pic.twitter.com/FuteQgvstx — Mediaset España (@mediasetcom) June 9, 2024

El pasado televisivo de Alejandro Nieto

Cabe recordar que Alejandro Nieto saltó a la fama por su participación en ‘GH VIP’ durante su cuarta edición. Tras su paso por el reality de convivencia, el joven se apuntó a participar en ‘La isla de las tentaciones’ junto a Tania Medina. Su paso por el reality presentado por Sandra Barneda le valió su plaza en ‘Supervivientes 2022’. Una edición en la que se alzó ganador frente a Marta Peñate.