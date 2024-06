Grandes sospechas con ‘Supervivientes’ tras lo que se le escucha a Arkano ¿por error?

‘Supervivientes‘ vuelve a estar en el punto de mira por enésima vez. Ahora un rap de Arkano, visto en Telecinco en el resumen ofrecido este sábado, ha levantado todas las sospechas entre los espectadores del concurso.

El momento en cuestión ha sido colgado además en las redes oficiales del reality, y las reacciones no han tardado en sucederse. En esas rimas aparecen las palabras ‘Supervivientes All Stars’ de forma muy sorprendente.

De este modo, se deduce entonces que los concursantes de ‘Supervivientes’ sí conocían la existencia de esta nueva versión del reality, que arrancará una vez acabe la presente edición con una duración de un mes y medio aproximadamente.

Significa esto que o bien lo sabían desde antes de partir a Honduras o que alguien de los que han ido de visita a la isla lo ha filtrado indebidamente. En cualquier caso, lo que llama la atención es que se hiciera creer desde ‘Supervivientes’ que Kiko Jiménez no sabía nada de esto cuando aterrizó en plató.

El jueves uno de los principales reclamos de la gala era la entrevista a Kiko Jiménez y el reencuentro con Sofía Suescun en plató, que debía comunicarle que iba a ser concursante de ‘Supervivientes All Stars’. Muchos coincidieron en la falta de emoción o sorpresa del jiennense y, ahora, con este ¿desliz? de Arkano, podría comprenderse por qué.

La publicación ha generado multitud de comentarios y todos señalan exactamente lo mismo: ¿Cómo saben que hay un ‘All Stars’ si hicieron creer que Kiko no sabía nada? Es la pregunta que no para de repetirse en X.

«¿Cómo es que Arkano sabe lo de All Stars y Kiko Jiménez se hace el sorprendido? Hay algo que no cuadra aquí», apunta un espectador. «Aquí se demuestra una vez más el tongo de #Supervivientes. Arkano rapeando sobre un concurso que supuestamente no conocen. El nivel de torpeza está año es alucinante. Ni disimulan», lamenta otro usuario.

