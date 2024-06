Sofía Cristo tira de la manta sobre ‘Supervivientes’ y desmonta lo que pasa en el programa

Sofía Cristo se ha convertido, sin ella buscarlo, en uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón en los últimos meses. Todo a raíz de las entrevistas que su hermano, Ángel Cristo, ha concedido en Telecinco cargando contra ella y contra su madre, Bárbara Rey, y después por su polémico concurso en ‘Supervivientes’ tras su expulsión disciplinaria.

Pese a que cualquier medio le pagaría una buena cantidad de dinero por tener su testimonio, ella ha decidido sincerarse con Malbert en su pódcast ‘Querido hater’. Allí ha criticado a Telecinco por el trato dispensado a su madre en los últimos meses. Además, ha contado todo cuanto sucede tras las cámaras de ‘Supervivientes’.

Malbert ha recuperado el momento en el que Víctor Sandoval aseguró que, tras desmayarse en la playa, tuvo que fingir posteriormente ese momento, ya que las cámaras no lo habían grabado. A raíz de esto, Sofía Cristo ha desvelado algunos de los secretos de la edición en la que ella participó.

«A mí me expulsaron contra una persona que tenía una fecha de salida por contrato. Yo iba ganando en los votos. No lo puedo confirmar, pero tengo sospechas. Yo era una de las favoritas. Ese día veía a la otra persona (nominada), Rebeca Loos, muy feliz», explica la DJ, dejando entrever que se fue por una decisión de la cadena, y no de la audiencia.

Sofía Cristo sobre ‘Supervivientes’: «Yo en el palafito soborné lo que pude»

Aunque reconoce que se pasa hambre, también confesó que consiguió comida detrás de las cámaras gracias a uno de los trabajadores: «Yo en el palafito soborné lo más que pude y lo conseguí. Nunca lo he contado. Conseguí sandía, que era lo que tenía el guardés. Me dejaron una noche sola en el palafito».

Según Sofía Cristo, tras confesarlo, el programa echó la bronca al trabajador y casi se queda sin trabajo. El guardés hondureño llegó a decirle que «habría estado dando comida toda la semana como le he estado dando Coca Cola a Nilo», si ella no se hubiese ido de la lengua.

Sobre la expulsión disciplinaria de su hermano, Ángel Cristo, de la actual edición de ‘Supervivientes’, la hija de Bárbara Rey reconoce que «es un tema que no es el que más me apetece hablar, pero, al final, en los realitys se tienen que aceptar las expulsiones disciplinarias. Pero, yo sé que lo vas a respetar. Lo que menos me apetece ahora mismo es hablar de mi hermano», sentenció.