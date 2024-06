La imponente amenaza de Sofía Cristo contra los programas de Telecinco y sus colaboradores

Después de que Ángel Cristo haya sido muy duro contra ella en sus últimas apariciones, Sofía Cristo ha decidido romper su silencio y denunciar la situación que está atravesando Bárbara Rey después de todo lo que está haciendo su hermano en connivencia con Telecinco.

Así, Sofía se ha mostrado más dura que nunca en ‘Querido Hater‘, el pódcast de Malbert. Y es que la hija de Bárbara Rey no ha dudado en denunciar la violencia que se está cometiendo contra su madre en los programas de Mediaset.

Durante la entrevista, Malbert le pregunta a Sofía Cristo por la expulsión disciplinaria de su hermano Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’. «Es un tema del que no me apetece demasiado hablar, pero en los realities se tienen que aceptar las expulsiones disciplinarias. Lo que menos me apetece es hablar ahora mismo de mi hermano«, asevera de primeras.

Tras ello, Sofía Cristo deja claro que «a veces el karma tarda, pero llega». «Yo me levanto cada día y tengo una casa, a mis mascotas, a mi madre, un trabajo que adoro y la conciencia tranquila. He luchado mucho porque se diferencie ser la ‘hija de’, a ser Sofía», recalca.

Después, el youtuber le cuestiona a Sofía cómo vivió ella el dar el salto de Telecinco a Antena 3 donde colabora actualmente en ‘Espejo Público’. «De saltar de Telecinco a Antena 3 para mí ha sido un cambio súper positivo y muy bonito. Yo no tengo problemas con Telecinco, nunca duermas la mano que te ha dado de comer», asevera. «¿Volverías?», le pregunta Malbert. «No, ahora mismo no», reconoce ella.

«¿Te arrepientes de tu trayectoria en Telecinco?», le repregunta él. «Jamás, yo me lo he pasado muy bien en Telecinco y he trabajado en programas donde me he divertido mucho y que me ha servido un montón para aprender sobre mí y trabajar a nivel emocional y programas donde lo he pasado muy mal. Yo ahora no estoy en la misma frecuencia y sintonía», añade al respecto. Además reconoce que le han llamado para colaborar en los debates de los realitys y lo ha rechazado.

«Surgió la idea de trabajar en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso y fue guay. Me gusta mucho, es un programa blanco con la parte de corazón, no hay una agresión verbal«, recalca Sofía Cristo sobre el espacio matinal de Antena 3 en el que colabora.

Sofía Cristo, alto y claro contra Mediaset: «Es muy triste que una mujer maltratada lo siga siendo»

Después de que Malbert explotara contra la hipocresía de Mediaset por ir de cadena «blanca y familiar» y luego hacer todo lo contrario, Sofía Cristo se sumaba a las críticas. «Me da pena las cosas que escucho y que mi madre tenga que escuchar eso, una mujer con 74 años que lleva toda la vida luchando y trabajando no se merece eso», añade.

«Con mi madre ahora mismo las actitudes que tienen son muy agresivas y se blanquean algunas cosas que no deberían«, añade Sofía Cristo. Por último, la DJ ha avanzado que se avecinan demandas contra programas y colaboradores de Mediaset. «No quiero hablar porque ya hablarán cuando les lleguen las demandas. Es muy triste que una mujer que ha sufrido tanto como mi madre, una mujer maltratada, siga siendo una mujer maltratada, porque lo está siendo y si la gente no es capaz de verlo estamos llegando a una sociedad con más retraso que antiguamente», sentencia.