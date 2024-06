Ángel Cristo, en el más absoluto disparadero por la drástica maniobra que plantea Bárbara Rey

Bárbara Rey está al límite. Su hijo, Ángel Cristo Jr., no la da tregua y el pasado viernes concedía una entrevista a ‘¡De viernes!’ en donde atacaba sin piedad no solo a su madre, sino también a su hermana, Sofía Cristo. Y ha sido cuando la exvedette ha dicho basta.

Este sábado 1 de junio, Aurelio Manzano ha desvelado en ‘Fiesta’ la importante decisión que habría tomado Bárbara Rey ante los nuevos ataques recibidos tanto ella como su hija. «Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para proteger a mi hija. Lo único que me importa en estos momentos es mi hija y mi nieta. Las voy a defender hasta el final», le ha reconocido la artista murciana al periodista.

Además, el colaborador del espacio vespertino de Telecinco también ha avanzado que los planes de Bárbara Rey de interponer una denuncia contra su hijo siguen su curso. Aurelio también ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a Sofía Cristo tras las demoledoras palabras de su hermano contra ella: «Tira adelante, ve hacia adelante. No hay miedo. No tienes que tener miedo de nada, aquí la mala del cuento no eres tú».

Bárbara Rey «va con todo, no puede más con esta situación»

De esta forma el periodista venezolano dejaba caer que la DJ estaría pensando poner otra demanda contra su hermano. Según el colaborador, Sofía «está muy mal, muy afectada» por los crueles ataques de su hermano, quien aseguraba en ‘¡De viernes!’, entre otras muchas cosas, que a Sofía le gustaba ir al circo de joven, porque allí «había drogas».

Además, en el programa nocturno de Telecinco, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ también dijo no haber recibido ninguna demanda por parte de su madre. Y, de paso, aprovechó para mandarle un mensaje, dejando claro que no le importa en absoluto que le pueda llegar: «No saben con las pruebas con las que cuento».

A raíz de esto, Aurelio Manzano, tras hablar con Bárbara Rey, advertía a su hijo: «Ella también tiene muchas cartas debajo de la manga. Tiene mensajes, WhatsApps y cartas que en su momento le mandaste. Te va a demandar. Ya va con todo, no puede más con esta situación».