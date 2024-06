Pedro García Aguado da la clave en la salida de Adara de ‘Supervivientes’ con un salto de normas

Tras proclamarse ganador de ‘Supervivientes 2024’, Pedro García Aguado está realizando un tour por los diferentes programas de Telecinco. Tras visitar ‘¡De Viernes!’, el ex waterpolista se sentaba este domingo junto a Emma García para hacer balance de su paso por el reality.

Nada más sentarse en el plató de ‘Fiesta’, Pedro García Aguado ha sacado pecho de haber sido el que más pruebas de recompensa había ganado junto a Torres. Y además ha dejado claro que el hambre le ha hecho mella y que sin duda ‘Supervivientes’ ha sido una de las experiencias más extremas en las que se ha visto envuelto.

Durante su entrevista con Emma García, Pedro García Aguado no ha dudado en pronunciarse ante el abandono que se vio de Adara Molinero el pasado jueves en ‘Supervivientes All Stars’. Y es que ha llamado mucho la atención la actitud de la ganadora de ‘GH VIP 7’ después de haber aceptado volver al reality para enfrentarse a las grandes leyendas del reality.

La actitud de Adara en el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ descolocó a todos pues ya nada más arrancar la gala dejaba intuir que podía tirar la toalla porque le estaba superando la situación. Pero sin duda fue al subirse al helicóptero y el momento de tener que saltar cuando todos los recuerdos le sobrevolaron por su cabeza e hicieron que Adara sufriera un ataque de pánico y se negara a tirarse al agua.

«Ha sido ver esto, empezar a recordar mi edición… No puedo, me da pánico, tengo terror y no quiero volver a pasarlo así de mal. No me puedo tirar Jorge, lo siento», le decía Adara a Jorge Javier. Unas imágenes que no han parado de analizarse y que han llevado a que ex concursantes como Alejandro Albalá o María Jesús Ruiz la hayan sentenciado. Tras recordar lo que pasó, Pedro García Aguado se ha manifestado en ‘Fiesta’.

Pedro García Aguado, sobre Adara: «Puede ser estrategia o puede que haya entrado en bucle»

«Hay una psicóloga que dice que es un trauma, tenemos un shock postraumático y que si quisiéramos volver habría que esperar tres años«, destacaba Pedro García Aguado en ‘Fiesta’. «Ahora hay una concursante de ‘All Stars’ que le ha pasado. Se ha bloqueado. Creo que hay que darse un tiempo para volver. Puede que sea una estrategia pero puede que haya entrado en bucle y que la amígdala la tenga secuestrada y solo esté viviendo lo malo que vivió hace un año», proseguía diciendo en clara alusión a lo que ha pasado con Adara.

Y justo entonces, Emma García no dudaba en hacerle una pregunta al ganador de la última edición de ‘Supervivientes’. «¿Si ahora te dicen vete a ‘All Stars’ Pedro lo harías?», le preguntaba ella. «No, y con cara de miedo te lo diría. No vuelvo. Yo ahora no volvería. Yo hago caso a los psicólogos y en tres años no iría», sentenciaba él.