Pedro García Aguado dice que es hora de levantar las cartas de lo vivido en ‘Supervivientes’

Pedro García Aguado regresó este jueves al plató donde fue proclamado ganador de ‘Supervivientes 2024’. El exjugador de waterpolo se reencontró con sus compañeros de concurso durante la primera gala de la edición de leyendas y saltaron algunas chispas. El superviviente acabó pidiendo explicaciones a Gorka y Arkano por las constantes nominaciones que vivió por su parte hasta el final del concurso.

Si echamos la vista atrás, al inicio del concurso, el ‘Hermano mayor’ no estaba viviendo su mejor momento cuando puso un pie en Honduras. Las primeras semanas en la isla fueron muy duras para Aguado, lo que hizo que algunos de sus compañeros se solidarizasen con él proponiéndolo para la nominación. Jorge Javier Vázquez recordó la situación este jueves en el debate final.

Pedro García Aguado: «Arkano y el grupo de los Boy Scouts querían que me marchara«

«Cuando tus compañeros te nominaban te decían: ‘Nomino a Pedro porque lo está pasando muy mal, nomino a Pedro porque se quiere ir’. Quizás alguno de ellos se haya arrepentido», sugirió el presentador de ‘Supervivientes’ antes de que Pedro García Aguado se pronunciase sobre cómo vivió esa persistencia en sus nominaciones semana tras semana.

Pedro García Aguado en ‘Supervivientes’

El ganador lo quiso dejar claro, lanzando un afilado recado a algunos de sus compañeros. «Cuando te salva la gente te haces más fuerte. Se equivocaron algunos. Hubo un momento en el que yo no me quería ir. Arkano y el grupo de los Boy Scouts querían que me marchara’«, señaló el deportista provocando la reacción del rapero, que quiso desentenderse de sus insinuaciones. «La última nominación de los tres estaba claro que me querían echar. Vamos a levantar las cartas«, añadió con tono desafiante.

«Yo eso no lo he hecho en la vida. A mí no me metas ahí», advirtió Arkano muy serio mientras que Gorka quiso sincerarse sobre el por qué de su última nominación al ganador de la edición. «Yo le nominé porque pensaba que era el que menos méritos había hecho para estar en la final», justificó el vasco antes de que Carmen Borrego hiciese un apunte. «¡Pues ha ganado!», replicó la ex concursante formando un gran revuelo.

Sobre cómo vivió el mágico momento de la final, Pedro García Aguado ha confesado que desde el principio tenía la intuición de que iba a levantar su mano. «Es impresionante, es una sensación que no te lo esperas. Después de sufrir tanto, llegar hasta aquí el último… La gente no daba un duro por mi. Sentí plenitud», explicó el jugador de waterpolo.