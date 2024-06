Laura Madrueño se queda fuera de la gran final de ‘Supervivientes 2024’ y esta es la razón

Poco a poco vamos conociendo más detalles de cómo y cuándo se llevará a cabo la esperadísima final de ‘Supervivientes 2024′. Tras casi cien días de convivencia en los Cayos Cochinos, el equipo del reality ha confirmado que la gran final tendrá lugar el próximo martes, 18 de junio, en Madrid. Un evento que estará presentado por Jorge Javier Vázquez y que no contará con Laura Madrueño, al menos de manera presencial, desde las instalaciones de Mediaset en Fuencarral.

Así se ha podido saber durante la emisión del último ‘Tierra de Nadie’ de la edición. Al término del espacio, Carlos Sobera ha aprovechado para despedirse de su compañera. «Ya sabes que he contado al público y a todo el mundo el calendario que se nos avecina… El próximo martes, que habitualmente había ‘Tierra de Nadie’, lo que va a haber esta vez es la gran final de ‘Supervivientes’. Eso significa que yo ya digo adiós y que no te vuelvo a ver hasta la próxima edición», ha comenzado diciendo el presentador.

Visiblemente emocionada, la presentadora le ha respondido asegurando: «Nos veremos a la vuelta. Sabes que te adoro, que ha sido un placer. No me puedo creer que estemos en la gala 14». En ese mismo instante, Laura Madrueño ha confirmado su insólita ausencia en la gran final: «Además, me va a dar mucha pena no estar con ellos ni con vosotros el próximo martes, pero bueno, tenemos mucho por delante aquí todavía«.

Unas palabras con las que Laura Madrueño hace referencia a la emisión de ‘Supervivientes All Stars’. Una edición que se estrenará tan solo dos días después de la final de la actual edición, es decir, el jueves 20. Este compromiso laboral hace inviable que Laura Madrueño pueda estar el martes 18 en Madrid.

Por ende, habrá que esperar hasta la gran final para ver cómo se las ingenia la organización de ‘Supervivientes’ para suplir el hueco de la presentadora. Cabe recordar que durante la final tiene encomendado un importante papel: recibir a los finalistas y llevar a cabo la presentación de las determinantes pruebas finales.