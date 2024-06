Caos en ‘Supervivientes’ con Laura Madrueño, incapaz de explicar el giro de guion de la dirección

El papel de Laura Madrueño en ‘Supervivientes 2024‘ está siendo clave para entender la última hora de los concursantes en los Cayos Cochinos. También para dar a conocer la mecánica de las pruebas. Y es que los supervivientes se enfrentan a durísimas y complicadas dinámicas para hacerse con recompensas vitales para su concurso. Aunque habitualmente la presentadora es aplaudida por dicho papel, en esta última ocasión Laura ha sido criticada.

En concreto, la presentadora ha tenido que explicarles a los concursantes el desarrollo de varias pruebas que descartarían a supervivientes y determinarían cuál de ellos se convertiría en el líder o lideresa de la noche. Unas pruebas cruciales para los concursantes que busquen mantenerse en el reality unos días más, puesto que durante la entrega dominical se ha llevado a cabo una nueva ronda de nominaciones. Y hacerse con el collar de líder le libraría de la nominación.

La dudosa explicación de Laura Madrueño

Hasta tres pruebas han realizado los concursantes de manera consecutiva. En todas ellas, Laura Madrueño ha dado a conocer en que consistía y, sobre todo, qué se estaban jugando. Ha sido precisamente durante el segundo y tercer reto donde la presentadora ha sido incapaz de comunicarles a los supervivientes qué sucedería con los dos ganadores de la prueba. Y es que, antes de que se desarrollase la prueba final de líder, se iba a llevar a cabo la expulsión.

Por ende, si uno de los dos clasificados era el expulsado definitivo, habría que seleccionar a otro concursante como finalista a líder de la semana. Una resolución que a Laura Madrueño le ha costado comunicar. «Antes de empezar esta última parte del juego tengo algo importante que contaros. Solo dos de vosotros se van a clasificar en este juego de prelíderes para jugar el último juego de líder de la noche», ha comenzado diciendo.

Sin embargo, la presentadora no ha podido continuar, ya que ha asegurado no entender la decisión de la organización. «A ver, sí, pero no me queda a mí claro tampoco», ha llegado a afirmar mientras la dirección le hablaba por pinganillo. Poco después volvía a intentarlo asegurando que Gorka Ibarguren podría optar a la final de líder en caso de que uno de los clasificados (Miri y Torres) fuese el expulsado.

No obstante, los concursantes se mostraban dudosos y, por ello, le han preguntado cuestiones que Madrueño no ha podido resolver. De hecho, la presentadora no ha dudado en dar carpetazo a la explicación y esquivar un nuevo momento «tierra trágame». «Bueno, vamos a jugar y luego lo resolvemos. Yo creo, porque tenemos aquí un pisto que…», ha deslizado la presentadora visiblemente avergonzada.