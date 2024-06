Juan del Val se la tenía guardada a Gonzalo Miró y le tira esta pulla en ‘La Roca’ por el Madrid

El Real Madrid celebra este domingo su victoria en la final de Champions League y por ende su 15ª Copa de Europa con toda su afición y con visitas a La Almudena, a Isabel Díaz Ayuso en la sede de la Comunidad de Madrid y a José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento. De todo ello ha informado en directo ‘La Roca’ para alegría de Juan del Val y disgusto de Gonzalo Miró.

Nada más arrancar ‘La Roca’ este domingo, Juan del Val se mostraba eufórico por la victoria del Real Madrid. Lo hacía eso si muy solo pues nadie en la mesa era merengue. Tan Solo Berni Barrachina lo hacía por interés al ser el «jefe» de La Sexta del Real Madrid. Mientras que Sara Ramos o Gonzalo Miró son del Atlético y estaban sufriendo de lo lindo hoy.

Cuando sonaba el himno de la décima del Real Madrid, Juan del Val pedía escucharlo aún más alto. «¿Pero esto qué es?», preguntaba Nuria Roca descolocada. «¿Pero escucha un momento esto es el himno del Real Madrid?», insistía Nuria mientras su marido no paraba de corearlo. «Pero, ¿qué pregunta es esa?», le espetaba el escritor.

«Es el himno de la décima», explicaba Juan del Val. «Ahh, ¿pero qué en la décima se hizo un himno nuevo?», repreguntaba Nuria Roca. «Sí, el Real Madrid tiene el clásico, luego hizo uno Plácido Domingo que tampoco cuajó demasiado y luego está el de la décima que es el que se canta con muchísima pasión en todos los partidos», relataba el escritor. «Y luego está el de la Champions, ¿no?», añadía Nuria. «Pero ese es de todos. Yo no puedo estar en una mesa con tanta ignorancia», espetaba del Val.

El dardazo de Juan del Val a Gonzalo Miró por la victoria del Real Madrid

Poco después, era Gonzalo Miró el que volvía a su puesto en ‘La Roca’ como ya había hecho en ‘Espejo Público’ y ‘Más vale tarde’ después de haber grabado ‘Pekín Express’. Y lo hacía un tanto contrariado al ver que todo el programa se estaba dedicando al triunfo del Real Madrid.

Algo que llevaba a que él y Juan del Val protagonizaran un pique entre ellos. Tras recibirle, Nuria Roca le preguntaba a Gonzalo Miró si había visto el partido. «¿Gonzalo viste anoche el partido?», le cuestionaba la presentadora. «No, estaba poniendo parabrisas a un submarino. Me resulta más interesante que ver esa pachanga«, aseveraba él.

«Estaba viendo el fútbol a ver si ganaba el Borussia Dortmund», soltaba entonces Juan del Val a modo de pullita a su compañero del Atlético de Madrid. Lejos de quedarse ahí, cuando Nuria Roca trataba de conectar con una reportera desde el Santiago Bernabéu pero tenía problemas técnicos, se quedaba con las ganas de saber si ella era madridista o no. «Claro que lo es, cuando alguien no es del Madrid y tiene que hablar del partido dice que no ve el partido», se atrevía a soltarle Del Val a Gonzalo.

«Son las 17:15h y ya son horas las que he aguantado sin ver absolutamente nada ni el levantamiento de la copa, ni el paseíllo… nada», sentenciaba Gonzalo Miró.