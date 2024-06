Jorge Javier se pronuncia así sobre su complejo proyecto que desterrará a ‘Así es la vida’

Jorge Javier Vázquez ha pasado en poco tiempo de nada al todo en Telecinco. Tras la cancelación de ‘Sálvame’, hace casi un año, muchos pensaban que sería el fin de Jorge en Telecinco. Nada más lejos de la realidad.

Si bien su primer proyecto tras el adiós de ‘Sálvame’, ‘Cuentos chinos’, tuvo que ser retirado por bajas audiencias, su regreso con ‘Supervivientes 2024’ ha sido todo un éxito. Hasta tal punto, que Mediaset confía en él para futuros proyectos de muy diversa índole. Además de presentar ‘Supervivientes: All Stars’, se pondrá al frente del ‘GH’ con anónimos, ‘Hay una carta para ti’ y un talk-show vespertino que llevará por nombre ‘El diario de Jorge’.

Sobre este excelente momento profesional que atraviesa se ha sincerado Jorge Javier en su blog semanal de ‘Lecturas’. «El jueves me reúno con la productora y el equipo que se van a encargar de ‘El diario de Jorge’. La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les dijo que no se esfuerce: ‘Vengo entusiasmado de casa'», reconoce.

Jorge Javier, entusiasmado con su nuevo talk-show

Sobre cómo será este talk-show con el que volverá a las tardes, el comunicador asegura que «a estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas. Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano».

«En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que ‘El diario de Jorge’ rellene muchísimas horas de televisión. Me gusta que el programa se llame ‘El diario de Jorge’ y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre- y no era fácil- me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana. Después de tantos años me emociona más que me vean como un vecino y no como un presentador», confiesa.

El presentador recuerda sus inicios en televisión

Además, Jorge Javier también hace balance de todos los años que lleva delante de una cámara. Tal y como le explicó a Pilar Vidal en su podcast ‘Drama Queen’, «cuando echo la vista atrás no me recuerdo disfrutando con mi trabajo porque cuando empiezas no hay lugar para el goce. Son demasiadas cosas las que te preocupan: ‘¿Me equivocaré delante de la cámara? ¿Me volverán a llamar? ¿Cuánto tiempo durará este trabajo?'».

«Así es muy difícil pasárselo bien currando. Si eres de natural ansioso, más. Y si encima provienes de esa generación en la que tu padre ye hablaba continuamente de la necesidad de tener un trabajo fijo, para toda la vida, ya ni te cuento», añade el presentador de ‘Supervivientes’. Afortunadamente, él tiene la suerte de poder decir que lleva desde que llegó a Madrid, en 1995, no ha parado de currar.