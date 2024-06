Isabel Gemio destapa al auténtico culpable de su retirada: «A mí me quitaron en los despachos»

Este martes 11 de junio, ‘Late Xou’, el programa presentado por Marc Giró en La 2, recibió la visita de Isabel Gemio. Lo hizo para hablar de su canal de entrevistas en YouTube, un espacio pequeño pero con el que espera, poco a poco, ir creciendo.

El presentador quiso saber si le gusta ser su propia jefa, a lo que ella contestó con sinceridad: «Eso da mucho gusto. Está bien ser libre, hacer entrevistas que me apetece, pero somos poquitos, humildes… A veces se me ocurren varias cosas y no se pueden hacer».

No obstante, pese a ser un espacio pequeño, Isabel Gemio reconoció las ventajas que tiene Internet sobre la televisión: «Ahí tengo tiempo para hablar. Eso ya en la televisión de hoy es imposible. El ritmo de ahora es demasiado acelere. Yo creo que tan deprisa no se pueden decir o escuchar según qué cosas».

En ese momento, Marc Giró le preguntó a la periodista el motivo por el que no tenía en estos momentos un programa de radio o de televisión. «La profesión se paró para mí, no hubo hueco. Yo no me quiero quejar de ello, pero me sorprendió porque tenía mucho éxito en la radio. Fueron 14 años muy bonitos, de los que me siento muy orgullosa», reconoce la que fuera presentadora de ‘Sorpresa, Sorpresa’ en Antena 3.

«A mí me quitaron en los despachos», asegura Isabel Gemio

El comunicador catalán insistió en si conocía los motivos de su adiós a la radio. Isabel Gemio, con la sinceridad que la caracteriza, confesó que «nunca me dijeron la razón. Las decisiones de despacho nunca se dicen. Pero, como decía una compañera mía, ‘a mí me quitaron en los despachos, pero no el público'».

La periodista también habló de su fuerte carácter y su personalidad dominante, lo que ella consideraba que era algo positivo. Aunque en algunos lugares, si eres mujer está mal visto: «La sociedad machista prefiere a una sumisa que a una persona libre con criterio!. Por último, Isabel Gemio desveló a Marc Giró una espinita que tenía clavada: «Mi asignatura pendiente en televisión es un late night».