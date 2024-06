Gonzalo Miró no se reprime su opinión sobre Ana Duato y hace esta comparación con su situación

Este martes ha arrancado el juicio por el Caso Nummaria en el que están implicados Ana Duato e Imanol Arias. El actor de ‘Cuéntame’ ha decidido llegar a un pacto con la Fiscalía. Un asunto sobre el que han debatido en ‘Espejo Público’ y donde Gonzalo Miró y Susanna Griso han sido claros.

Imanol Arias ha aceptado una pena de prisión menor a dos años, con lo que eludirá ingresar en prisión, al admitir cinco de los delitos fiscales por los que estaba acusado en este proceso judicial. Un acuerdo al que por ahora se ha negado Ana Duato y que muchos se preguntan que le ocurrirá ahora que su compañero de reparto en la célebre serie de TVE se ha confesado culpable.

«¿Creéis que ellos eran conscientes de que el tal Fernando Peña estaba haciendo un entramado ilegal cuando depositaron su confianza en ese bufete fiscal?», les preguntaba Susanna Griso a sus colaboradores en ‘Espejo Público’. después de haber hablado con un experto previamente.

Y el primero en pronunciarse era Gonzalo Miró, que daba la cara por Ana Duato. «Yo primero decir que creo que Ana Duato tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Y si cree que es inocente lo que tiene que hacer es ir a la justicia y defenderse», recalcaba el colaborador.

Gonzalo Miró y Susanna Griso dan la cara por Ana Duato

«Claramente, bastante se la ha culpado ya durante ocho años», añadía a ese respecto Susanna Griso. «Es que ya ha tenido la pobre una condena de telediario muy grave y muy dura», apostillaba la presentadora en alusión a como al ser pública ya se la ha condenado mediáticamente tachándola de defraudadora.

«Eso no se lo quita nadie. Y no es lo mismo, pero mira lo que le pasó a Xabi Alonso, que al final al contrario de lo que hicieron muchos jugadores y mucha gente no llegó a un acuerdo y ganó», exponía Gonzalo Miró, comparando la situación de Ana Duato con la del futbolista. «El experto dice que son casos muy parecidos», le explicaba Susanna. «Pero Xabi es de los pocos que ha ganado», replicaba Ángel Antonio Herrera. «Bueno, pero lo ha hecho», insistía Gonzalo.