Gema López, contra Mediaset: «Yo no voy de fina y luego hago programas donde uno mata a su madre»

En junio de 2023, hace ahora un año, ‘Sálvame’ se despedía de Telecinco y de la televisión nacional en abierto y dejaba en paro a un grupo de periodistas y colaboradores por los que, a priori, nadie daba un duro, como se suele decir. Sin embargo, varios de ellos encontraron rápidamente trabajo en otros programas y cadenas.

Fue el caso de Gema López, quien mantuvo durante sus 9 años en el programa de Mediaset un carácter templado y siempre veladamente periodístico, alejándose de la faceta personaje público, como fue el caso de Belén Esteban, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval. Quizás por ese motivo, la periodista recaló en septiembre de 2023 en ‘Espejo Público’, para liderar la sección de corazón junto a Susanna Griso y Miquel Valls.

Aprovechando la celebración del quinto aniversario de la exitosa plataforma Atresplayer, hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Gema López sobre todos estos temas. ¿Qué opina del código ético de Mediaset, los vetos impuestos y el papel de Ana Rosa Quintana? ¿La veremos de nuevo junto a sus excompañeros en ‘Ni que fuéramos Shhh’ en su exitoso salto a TEN?

Buenas Gema, ¿cuántos años tenías cuando empezaste como periodista?

GEMA – Yo empecé la primera beca con 24 años, en ‘Informativos Telecinco’. Luego pasé a programas, luego me fui a agencias…Y de todo se aprende muchísimo. Ahora, cuando me siento en un plató, como conozco tan bien los entresijos, me resulta mucho más fácil comentarlos y valoro mucho el trabajo del reportero, porque es duro y es muy ingrato. Además, tenéis que hacer las preguntas incómodas y hay gente que no tiene arte para saber contestarlas.

Tú lanzaste una frase, que va a quedar ya para la historia de la televisión, que es «A lo mejor una cadena sin ‘Sálvame’ se tiene que salvar». Ojo, la premonición.

GEMA – Te prometo que la frase fue improvisada, fue en una rueda de prensa que, además, dábamos con estudiantes de periodismo. Nosotros formamos una rueda de prensa dentro del plató, en directo, y la gente que nos preguntaba eran estudiantes de periodismo o gente de medios.

Entonces, yo dije «Oye, hay que mojarse, porque estos pobres están aquí». Entonces, claro, cuando salió la pregunta de «¿Y una cadena sin ‘Salvame’?» Todo el mundo se calla. Y yo dije que ‘Sálvame’ era un buque insignia, que ‘Sálvame’ dio grandes cifras a la cadena, que ‘Sálvame’ fue una escuela para mucha gente, que ‘Sálvame’ fue una nueva forma de hacer televisión, que se estiró el chicle de ‘Sálvame’ todo lo que quisieron estirarlo. Y que no se tenga un recuerdo de ‘Sálvame’ en la cadena, a mí, y fíjate que no estoy en la cadena, me molesta.

De hecho, se borra.

GEMA – Me molesta porque creo que es historia, está ahí. Todos llevamos la mochila de lo que hemos hecho. Yo llevo la mía, pero Telecinco lleva la suya. Y sobre todo, cuando ha sido un programa de tan grandes éxitos y que ha generado escuela y que ha generado memes y que ha generado realities… ¿por qué te vas a avergonzar?

Lo que está claro es que la decisión, a nivel audiencia, no fue acertada. ¿Tú cómo valoras esta estrategia de Telecinco?

GEMA – Pues mira, te voy a decir. Y me voy a mojar. Cuando a mí me dicen ‘voy a hacer televisión blanca’, yo hago televisión blanca, pero al espectador no se le puede engañar. Al espectador no se le puede decir «Somos blancos». Cuando luego, somos grises, morados, rojos y pelirrojos.

Entonces, yo creo que han ido ahí girando porque se han dado cuenta. Creo que se puede hacer una televisión de término medio, no hay que tener el listón que tenía ‘Sálvame’, que a lo mejor en ocasiones nos pasamos y traspasamos límites, pero el público es muy sabio. Y al público, ni le puedes engañar ni le puedes aburrir.

¿El Código Ético va por ahí también, no? Al final, es un arma de doble filo.

GEMA – Lo del código ético, claro, me lo impusieron allí y yo decía ‘Pero si al final el código ético, como yo digo, son las demandas’. El límite lo pone la ley. Y luego hay que ser respetuoso. Y a partir de ahí, entiendo que en todas las cadenas hay ciertos vetos, ciertos personajes de los que no se habla, pero ir a ese extremo, sí les ha pasado factura.

¿Cuál fue el veto que pensaste que fue un error imponerlo?

GEMA – Había tantos nombres en la lista de los prohibidos a última hora, que yo no entendía nada. Había muchos, pero sobre todo cuando luego veo programas donde va gente a matar a su madre, hablar de su hermana, el otro va con la pulsera telemática… Ojo, que yo les hubiese entrevistado. Pero yo doy la cara y digo ‘Esta es la tele que hago’. No voy de fina y luego por detrás… Y creo que ahí Telecinco ahora está aprendiendo y va a ir reconduciendo.

Están volviendo al punto de partida.

GEMA – Yo creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y más una cadena que al final mueve los números y el dinero.

Ana Rosa, ¿qué papel tiene para ti en todo esto?

GEMA – Yo creo que a Ana Rosa le iban a dar un proyecto que no es el que ella tiene. Yo creo que cuando Ana Rosa iba a hacer las tardes, era un momento en el que las elecciones no se habían adelantado, en ella podría hablar de política, que además creo que es un tema que lo maneja muy bien, y creo que se ha tenido que comer un marrón en el que no está cómoda. Es mi humilde opinión.

Y ‘Ni que fuéramos’. ¿Cómo estás viendo todo este proyecto?

GEMA – Haciendo tele, haciendo cebos y haciendo magia son los mejores. Logran enganchar, han logrado en 14 días que un canal les quiera. Pues por algo será. Y sobre todo el mérito de un equipo tan reducido, capaz de hacer lo que están haciendo, es de tener mucho mérito. Entonces, yo solo desde aquí puedo felicitarles.

¿Te vamos a ver a ti por allí? ¿O hay alguna cláusula legal que te lo impida?

GEMA – De momento no, pero porque también, además, estoy toda la mañana trabajando. Pero jamás cierro ninguna puerta a nada. Han sido mis compañeros, he aprendido muchísimo en ‘Sálvame’ . Y creo que hay muchas formas de hacer televisión, ahora me toca hacer otra, y la estoy disfrutando.

‘Espejo público’. Te he escuchado antes que Susanna disfruta mucho ahora.

GEMA – Sí, yo creo que antes era una sección en la que ella lo pasaba peor porque tenía que ser el motor y el hecho de no tener que ser el motor, a ella le permite implicarse. Y además, me gusta mucho, porque creo que ha sacado ese lado gamberro que antes no se veía, que se moja, que a veces que yo digo «Madre mía, la rubia». Y lo pasamos muy bien y el ambiente es muy bueno. Entonces, en ese sentido, fenomenal.