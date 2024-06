‘First Dates’ orquesta una insólita cita de tres solteros y lo que pasa al final no se vio venir

Sara acudió a ‘First Dates’ este lunes por segunda vez, pero no se podía imaginar la sorpresa que le esperaba. Ante la insistencia de la joven en encontrar el amor en el restaurante de Cuatro, el programa sacó todo el arsenal y le buscó no un candidato, sino dos. Y de su inesperada velada con Álvaro y Alberto, surgió lo que llamaron «una buena trieja».

La madrileña de 24 años decidió dar una segunda oportunidad al programa este lunes, y dejó bien claras sus prioridades esta vez. «Me gustan ricos, que tengan pasta, como tú», bromeó la soltera con Carlos Sobera nada más entrar por la puerta. Y es que, tras ser rechazada en su primera visita al restaurante, el programa decidió ponérselo aún más fácil esta vez.

Fue entonces cuando el presentador de ‘First Dates’ le anunció que esta noche viviría dos veladas en lugar de una. «Hemos hecho una prueba de compatibilidad y hemos encontrado a dos. No a uno. A dos», explicó Sobera, algo que no molestó en absoluto a Sara. «Me viene muy bien. Me entusiasma la idea. Doble cita, doble de posibilidades, doble de riqueza», aseguró la estudiante de psicología.

Álvaro, Sara y Alberto en ‘First Dates’

«Si te quieres unir también y quieres ser mi cita», sugirió la soltera a un tercero que se encontraba cenando a su lado mientras esperaba a su primera cita de la noche. Pero la velada se dividió en dos. El primero en probar suerte para ganarse el corazón de Sara fue Álvaro, un artista, modelo y árbitro de fútbol de 21 años. Lo primero que intentó el joven fue deslumbrar a la madrileña con sus dotes artísticas.

«Me encanta el tema del bailoteo. Un poquito de acercamiento, un poquito de música, el ronroneo…», sugirió el soltero de ‘First Dates’ antes de ponerse a cantar y a bailar delante del presentador y la joven. «Me voy, te lo juro por Dios. Me estoy poniendo hostil. Ha entrado como una cabra en un matadero y a mí me ha parecido fatal. No me ha gustado», confesó la estudiante de psicología ante las cámaras del programa, horrorizada con su primera impresión.

Aunque la joven pensó en levantarse de la mesa en alguna que otra ocasión, logró terminar el primer plato de la noche con el peculiar candidato. Finalmente acabaron compartiendo historias sobre el mundo del modelaje, ya que ella confesó que fue modelo de pequeña e incluso llegó a trabajar para Disney. Después llegó el turno de Alberto, un soltero de 29 años con quién Sara conectó con mayor facilidad.

El comercial y cantante de Madrid confesó que «estaba dispuesto a todo» por ganarse el corazón de la soltera de ‘First Dates’, pues aseguró que últimamente estaba algo desentrenado con las mujeres. «Me ha parecido que viste bien, que tiene porte. Podría ser mi novio o marido», confesó la madrileña, que tras acabar el segundo plató se unió con los dos solteros al reservado del programa para disfrutar el postre.

«Seríamos buenos amigos y pareja amorosa, de trío»

Y aunque desde el principio de la noche se vislumbraba uno de los escenarios más incómodos de la historia del programa, los tres solteros congeniaron de maravilla una vez estuvieron juntos. «Todavía se enrollan y a mí me dejan sola», bromeó la soltera en mitad de los dos jóvenes. «Esto se puede convertir en un buen trío», señaló entonces Álvaro mientras Alberto confesaba que «nunca ha hecho un trío».

Y la soltera de ‘First Dates’ pareció estar muy en sintonía con sus dos pretendientes. «Hacemos buena trieja. Creo que seríamos buenos amigos y pareja amorosa. De trío», confesó la joven. «A mí me gustaría tener una segunda cita con Álvaro y con Alberto porque me han caído muy bien los dos. Me han parecido muy buenos chicos y muy educados. Ha habido feeling», explicó Sara a la hora de la decisión final antes de irse junto a los dos solteros.